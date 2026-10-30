به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امام جمعه کرمانشاه در خطبه های امروز نماز جمعه، با بیان اینکه دخالت نمایندگان در امور اجرایی با اصول قانون اساسی و تأکیدات رهبر شهید انقلاب مغایرت دارد افزود: اگر نماینده‌ای برای عزل یا نصب مدیری اصرار کند و آن مدیر عملکرد نامناسبی داشته باشد، مشخص نیست باید از مسئول اجرایی پاسخ خواست یا از نماینده‌ای که در انتصاب او نقش داشته است.

آیت الله غفوری با انتقاد از برخی رفتارهای منتسب به نمایندگان و اطرافیان آنان، خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی به این مسائل شد.

امام‌جمعه کرمانشاه با بیان اینکه اگر فسادی از هر فرد یا مسئولی رخ دهد، آن را پیگیری خواهم کرد گفت: اجازه نخواهم داد چنین مسائلی بدون پاسخ‌گویی باقی بماند.

آیت الله غفوری در ادامه با اشاره به شرایط منطقه بر ضرورت حفظ انسجام ملی و حمایت از نیروهای نظامی کشور تأکید کرد و گفت: از نگاه ما، پایان جنگ باید بر اساس شروط اعلام‌شده ایران محقق شود و مسائل مربوط به امنیت کشور و منطقه با تصمیم‌گیری‌های راهبردی و مبتنی بر منافع ملی دنبال شود.

امام جمعه کرمانشاه همچنین با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، سالروز تسخیر سفارت آمریکا در تهران، این روز را نماد مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی دانست و افزود: تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره)، اسنادی از فعالیت‌های مداخله‌جویانه آمریکا و تلاش این کشور برای اثرگذاری بر امور داخلی ملت‌ها را آشکار کرد.