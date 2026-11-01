یک شکارچی متخلف به همراه گوشت و مجموعه ای از انواع سلاح ها و ادوات شکار در دامغان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سعید یوسف پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان با همکاری عوامل انتظامی، یک شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

وی افزود : در بازرسی از منزل متهم، دو قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو ، یک قبضه سلاح دوربین‌دار مجاز به همراه پایه ، یک قبضه سلاح دوربین‌دار غیرمجاز ، سه قبضه سلاح بادی شامل دو قبضه کالیبر ۴/۵ و یک قبضه کالیبر ۵/۵ مشکوک به خفیف ، یک قبضه سلاح شکاری دولول دارای جواز حمل ، مقداری مهمات ، حدود ۱۰ کیلوگرم گوشت شکار ، سه عدد کیف نگهداری سلاح و یک دستگاه موتورسیکلت تریل ۲۰۰ سی‌سی کشف شد.

متهم پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان دامغان معرفی و تحویل داده شد.