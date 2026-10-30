شهرداری اراک از پیشرفت مراحل اجرایی و فنی عملیات مرمت و تقویت سازه‌ای پل بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دولت‌آبادی معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری اراک، از تداوم عملیات تخصصی ترمیم و مرمت پل بسیج خبر داد و با تشریح اقدامات اجرایی این طرح اظهار کرد: در جریان عملیات، مراحل آماده‌سازی محل کاشت میلگرد، پاک‌سازی سوراخ‌ها با فشار باد و نصب میلگرد‌های جدید در حال انجام است.

وی افزود: هم‌زمان، عملیات خارج‌سازی و برش میلگرد‌های معیوب و آسیب‌دیده و تخریب بتن پیرامون پانچ‌ها تا دستیابی به طول مهاری موردنیاز میلگرد‌های طولی، مطابق نقشه‌های اجرایی و با حداقل طول ۵۰ سانتی‌متر، دنبال می‌شود.

معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری اراک، پاک‌سازی پیاده‌روی تخریب‌شده برای اجرای کلاف طولی بتنی، آغاز خم‌کاری میلگرد‌های ۱۲ میلی‌متری برای ساخت خاموت‌های ۳۰ در ۳۵ سانتی‌متری با قلاب لرزه‌ای ۱۳۵ درجه و آماده‌سازی میلگرد‌های شماره ۲۰ و ۱۲ برای انجام آزمایش کشش را از دیگر اقدامات این مرحله برشمرد.

به گفته دولت‌آبادی، در ادامه عملیات، جداسازی لوله‌های هندریل موجود برای اجرای هندریل‌های جدید انجام شده و نیوجرسی‌های مفصلی موردنیاز رفیوژ میانی نیز در پایین رمپ مستقر شده‌اند.

وی تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب اجرای مراحل فنی ترمیم پل بسیج و با تمرکز بر اصلاح بخش‌های آسیب‌دیده، آماده‌سازی اجزای سازه‌ای و اجرای جزئیات مطابق نقشه‌های مصوب در حال پیگیری است.