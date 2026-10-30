معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با استقبال مسئولان وارد باروق شد. بازدید از طرح های عمرانی و تولیدی و نشست شورای اداری برای بررسی مشکلات روستاها از برنامه‌های این سفر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با استقبال نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی. فرماندار و جمعی از مسئولان وارد شهرستان باروق شد.

بازدید از پروژه نیمه‌تمام مرکز جامع خدمات سلامت روستای چالخاماز، بازدید از کارخانه تولید سیب‌زمینی نیم‌پز و واحد کارتن‌سازی و همچنین برگزاری نشست شورای اداری با هدف بررسی مسائل، مشکلات و نیاز‌های روستا‌های شهرستان، از جمله برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور به باروق است.