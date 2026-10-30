امام جمعه بخش چندار با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به پیشرفت علمی و تقویت بنیان‌های تربیتی نسل جوان، این دو را از محورهای اصلی تحقق ایران قوی دانست.

امام جمعه چندار البرز: پیشرفت علمی و تربیت نسل جوان، ضامن تحقق ایران قوی

امام جمعه چندار البرز: پیشرفت علمی و تربیت نسل جوان، ضامن تحقق ایران قوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، امام جمعه چندار در سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به نخبگان و مدال‌آوران ورزشی، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی برجسته برای جامعه و به‌ویژه جوانان معرفی کرد و گفت: حرکت علمی کشور باید با تکیه بر استعدادهای داخلی، خلاقیت و تلاش مستمر شتاب بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر افتخاری با بیان اینکه نخبگی تنها به برخورداری از استعداد فردی محدود نمی‌شود، افزود: نخبگان باید توانایی‌های خود را در مسیر حل مسائل جامعه و پیشرفت کشور به کار گیرند و زمینه شکوفایی ظرفیت‌های علمی آنان نیز فراهم شود.

امام جمعه بخش چندار توسعه علوم پایه و انسانی، تولید دانش بومی، نوآوری، پیوند دانشگاه و صنعت و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان را از ضرورت‌های پیشرفت علمی برشمرد و بر تلاش برای رفع مسائل حل‌نشده کشور تأکید کرد.

افتخاری همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه دانشجویان، علم‌آموزی، تقویت ایمان، تهذیب نفس و انس با خداوند و معارف اهل‌بیت(ع) را از الزامات نقش‌آفرینی مؤثر جوانان دانست و گفت: قدرت و پیشرفت ایران با کار، ابتکار و خلاقیت نسل جوان محقق می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر اهمیت جایگاه این شورا در هماهنگی حوزه‌های مختلف کشور تأکید کرد و تقویت انسجام ملی، تحقق شروط ایران برای پایان جنگ و بازتعریف ترتیبات امنیتی را از محورهای مطرح‌شده در این دیدار برشمرد.

امام جمعه بخش چندار با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، این شهید را الگویی برای دانش‌آموزان دانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر به تربیت نسل آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به مسئولیت آموزش‌وپرورش در اجرای سند تحول بنیادین گفت: میان اهداف پیش‌بینی‌شده در این سند و آنچه در مدارس اجرا می‌شود، فاصله وجود دارد و لازم است برنامه‌های تربیتی و پرورشی با جدیت بیشتری دنبال شود.

حجت الاسلام افتخاری نقش معلمان را در شکل‌گیری شخصیت علمی، اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان مهم دانست و افزود: آینده کشور به نسلی وابسته است که امروز در مدارس پرورش می‌یابد؛ از این رو، آموزش صرف نباید جای تربیت و پرورش را بگیرد و توجه هم‌زمان به ابعاد علمی، اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان ضروری است.

خطیب جمعه بخش چندار در ادامه با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مواضع خود درباره سیاست‌های آمریکا را تشریح کرد و گفت: از نگاه وی، ریشه تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در رویکرد سلطه‌طلبانه واشنگتن است.

وی تأکید کرد: ملت ایران بر استقلال و عزت خود پایبند است و اجازه نخواهد داد اراده قدرت‌های خارجی بر سرنوشت کشور حاکم شود.

امام جمعه بخش چندار در پایان، حفظ انسجام ملی، تقویت توان علمی و تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر را از ضرورت‌های پیشرفت کشور دانست.