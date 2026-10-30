معاون سرمایه‌گذاری ساتبا از برنامه‌ریزی برای ساخت ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا تابستان آینده خبر داد و اعلام کرد: یک‌هزار و ۳۰۰ ساختگاه دارای مجوز برای اجرای این طرح در کشور شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: عملیات اجرایی توسعه در برخی از این ساختگاه‌ها آغاز شده است.

وی افزود: ساتبا در تلاش است موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به‌ویژه مشکلات مربوط به تأمین ارز را برطرف کند تا روند اجرای طرح‌های نیروگاهی با سرعت بیشتری دنبال شود.

بر اساس این برنامه، توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با هدف دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات تا تابستان آینده دنبال می‌شود.

ناهید خدادادی گزارش می دهد: