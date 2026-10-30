به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از روند افزایشی دما طی امروز خبر داد.

حجت الله علی عسکریان با اشاره به اینکه دمای هوا امروز بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا شنبه به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه استان در هفته پیش رو در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت، افزود: در این مدت به تناوب افزایش ابر و در برخی ساعات بارش باران گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

علی‌عسکریان بیان کرد: وزش باد به نسبت شدید موقتی و احتمال بارش برف در ارتفاعات غربی استان نیز وجود دارد.

به گفته وی، میانگین بارش‌های ثبت شده در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان در شبانه روز گذشته در گلپایگان و میمه، نیم میلیمتر و در چادگان یک دهم میلیمتر بوده است.