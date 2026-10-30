به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این بارندگی که حدود نیم ساعت به طول انجامید در برخی نقاط شهر موجب تجمع آب در خیابان‌ها و معابر شد و تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرد.

بارش باران در حالی موجب آبگرفتگی معابر شد که شهروندان خواستار رسیدگی به وضعیت دفع آب‌های سطحی و رفع نقاط حادثه‌خیز هستند.

همچنین در جاده سلماس به ارومیه ۱۰ خودرو بصورت زنجیره‌ای با هم برخورد کردند