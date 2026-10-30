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بارش نیمساعته باران در سلماس معابر شهر را دچار آبگرفتگی کرد و تردد را مختل ساخت. همچنین ۱۰ خودرو در جاده سلماس–ارومیه بهصورت زنجیرهای با هم برخورد کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این بارندگی که حدود نیم ساعت به طول انجامید در برخی نقاط شهر موجب تجمع آب در خیابانها و معابر شد و تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرد.
بارش باران در حالی موجب آبگرفتگی معابر شد که شهروندان خواستار رسیدگی به وضعیت دفع آبهای سطحی و رفع نقاط حادثهخیز هستند.
همچنین در جاده سلماس به ارومیه ۱۰ خودرو بصورت زنجیرهای با هم برخورد کردند