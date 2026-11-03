به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود پیش بینی کرد : با توجه به پایش‌های مستمر کارشناسی متوسط عملکرد سیب‌زمینی در مزارع ۲۰ تن در هکتار باشد.

محمدحسن غریب مجنی افزود: تاکنون محصول ۱۱۰ هکتار از مزارع سیب‌زمینی برداشت شده و با توجه به پیش‌بینی تولید حدود ۳۵۰۰ تن، شهرستان شاهرود با اختصاص ۱۷۵ هکتار از مجموع ۳۱۴ هکتار سطح زیرکشت سیب‌زمینی استان سمنان، سهمی حدود ۵۶ درصدی در کشت این محصول دارد.

غریب مجنی گفت : ارقام رانومی و کلمبا به دلیل دارا بودن ویژگی زودرسی و دوره رشد کوتاه، توجیه مناسبی در الگوی کشت شاهرود دارند.

به گفته وی ، این ارقام با کوتاه کردن طول دوره رشد و رسیدگی سریع، مصرف آب کشاورزی در ماه‌های گرم سال را به‌طور ملموسی کاهش داده و با فرار از تنش‌های حرارتی اواخر تابستان و سرمای زودرس پاییزه، موجب کاهش ریسک تولید و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کشاورزان منطقه می‌شوند.

برداشت سیب زمینی تا اواسط آبان‌ماه به پایان خواهد رسید و بخش عمده محصول تولیدی علاوه بر تأمین بازار مصرف شهرستان شاهرود و سایر شهرستان‌های استان سمنان، به استان همجوار گلستان عرضه می‌شود.

همچنین بیش از هزار تن سیب‌زمینی به‌منظور حفظ ذخایر بذری و مدیریت بازار در انبار‌های سنتی منطقه ذخیره‌سازی شده است.