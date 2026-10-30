عبور از چالش‌ها و مقابله با تهدید‌ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری، آمادگی و انسجام ملی است, ضرورتی که این روز‌ها در اجتماعات شبانه مردم جلوه‌ای روشن یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این روزهاخیابان‌ها صحنه حضور مردمیه که با همبستگی و همراهی، پیام روشنی از وحدت و ایستادگی مخابره می‌کنند.

تداوم این حضور در کنار هوشیاری و آمادگی ملی، محاسبات دشمن را با چالش روبه‌رو کرده و نشان می‌دهد امنیت و اقتدار کشور تنها به توان دفاعی محدود نیست.

بی‌تردیداعتماد متقابل، انسجام اجتماعی و مشارکت مردم سرمایه‌های اصلی عبور از تهدید‌ها و تضمین آینده‌ای مقتدر برای ایران است.