امام جمعه سردشت با اشاره به مشکلات کشاورزان در فروش محصول انگور، بر ضرورت ایجاد کارخانه‌های فرآوری و صنایع تبدیلی برای جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش خسارت‌های اقتصادی به باغداران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا محمد واوی در خطبه‌های نماز جمعه سردشت، با تبریک ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی این روز و اعلام انزجار از استکبار جهانی دعوت کرد.

ماموستا واوی با اشاره به آیه ۳۹ سوره قصص، بر ضرورت مقابله با استکبار و ایستادگی در برابر ظلم و خودبرتربینی تأکید کرد.

ماموستا واوی همچنین با اشاره به مشکلات باغداران سردشتی در فروش محصول انگور و زیان‌های واردشده به آنان، نبود کارخانه‌های فرآوری و صنایع تبدیلی را از مشکلات این بخش دانست و بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبدیل محصولات کشاورزی به فرآورده‌های باارزش‌تر تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تغییر رنگ طبیعت در فصل پاییز، این فصل را فرصتی برای بازنگری در رفتار و زندگی انسان دانست و بر ضرورت اصلاح سبک زندگی، دوری از گناهان و کنار گذاشتن رفتار‌های نادرست تأکید کرد.