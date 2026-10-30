به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت اردستان گفت: مهم‌تر از برخورداری از تجهیزات و امکانات نظامی، وجود نیرو‌های متعهد، مسئولیت‌پذیر و وفادار به کشور است؛ زیرا قدرت نظامی بدون اراده، تعهد و آمادگی دفاع از منافع ملی نمی‌تواند به‌تنهایی امنیت کشور را تضمین کند.

حجت‌الاسلام مجتبی عرب‌سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اردستان در مسجد جامع این شهر با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تهذیب نفس بیان کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان علاوه بر کسب علم و دانش، باید انس با خداوند، آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) و تهذیب نفس را در برنامه زندگی خود قرار دهند.

وی با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف برای تقویت اقتدار کشور اضافه کرد: رهبرمعظم انقلاب بار‌ها بر افزایش تلاش، کار و ابتکار تأکید کرده‌اند و شرایط کشور نیز ایجاب می‌کند که همه افراد، به‌ویژه مسئولان و جوانان، برای افزایش توانمندی و اقتدار ایران اسلامی بیش از گذشته تلاش کنند.

حجت‌الاسلام عرب سعیدی تجمع‌های مردمی و شبانه را از رویداد‌های مهم اجتماعی و سیاسی کشور دانست و یادآور شد: حضور مردم در میادین و اجتماعات شبانه، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم با کشور است و این حضور در شرایطی که دشمنان به‌صراحت از تهدید و آسیب رساندن به هویت، تمدن و استقلال ایران سخن می‌گویند، اهمیت بیشتری دارد.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در اجتماعات مردمی گفت: همه افراد، اعم از پیر و جوان، نوجوان، دیندار و غیردیندار، اگر دلشان برای ایران و امنیت کشور می‌سوزد، می‌توانند در این اتحاد و همبستگی مشارکت داشته باشند؛ چراکه امنیت از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه است.

امام‌جمعه موقت اردستان با انتقاد از برخی مواضع و اظهارنظر‌های غیرضروری مسئولان تأکید کرد: مجلس باید با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، عملکرد وزرا و دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند و در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری به مسائل اصلی کشور، به‌ویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، توجه داشته باشد.

حجت‌الاسلام عرب سعیدی با اشاره به تهدید‌های خارجی علیه کشور بیان کرد: مردم و مسئولان حق دارند درباره نحوه مواجهه با تهدید‌ها و حفظ امنیت و استقلال کشور مطالبه‌گری کنند و باید این موضوعات با در نظر گرفتن شرایط واقعی و منافع ملی مورد بررسی قرار گیرد.