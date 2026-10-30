به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، در دیدار پایانی رقابت‌های گروه A لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور که به میزبانی زارچ استان یزد برگزار شد، تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه ۳ بر صفر از سد هیات جیرفت گذشت و عنوان قهرمانی این گروه را از آن خود کرد.

مرحله بعدی رقابت‌های لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور آذرماه برگزار خواهد شد.

تیم های نفت و گاز گچساران ،تیم گرگان و تیم زارچ به مرحله بعد صعود کردند.