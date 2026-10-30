به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: کشاورزان این شهرستان در حال برداشت سیب زمینی از ۶ هزار هکتار مزارع خود هستند و پیش بینی می‌شود بیش از ۲۲۰ هزار تن محصول روانه بازار مصرف شود.

ارسلان صالحی افزود: جلی، پانامرا، کارلیا، سیفرا، آگریا، سانته، میلوا، بانبا از مهم‌ترین ارقام سیب‌زمینی کشت شده در اقلید است و این شهرستان با تولید بیش از ۷۰ درصد سیب زمینی در این شهرستان، قطب تولید محصول در فارس محسوب می‌شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اقلید با بیان اینکه برداشت سیب زمینی زمینه اشتغال بیش از ۱۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است گفت: کشت مکانیزه، شرایط اقلیمی، استفاده از سامانه‌های جدید آبیاری، قابلیت انبارداری محصول، دسترسی به بذر‌های مناسب و باکیفیت و توسعه صنایع تکمیلی را از مهم‌ترین عوامل گرایش کشاورزان اقلیدی به کشت این محصول برشمرد.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.