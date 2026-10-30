پخش زنده
امروز: -
امام جمعه پردیس با گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان و یاد شهید فهمیده گفت: دشمن با جنگ ترکیبی، تهدید نظامی و عملیات روانی به دنبال ناامیدسازی و اختلافافکنی است، اما بصیرت، وحدت ملی و حضور مردمی، امنیت کشور را حفظ کرده و آمریکا و رژیم صهیونیستی را در بنبست راهبردی گرفتار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام سید حسین حسینی، با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانشآموزی افزود: شهید فهمیده نشان داد دفاع از میهن و آرمان، وابسته به سنوسال نیست، بلکه متکی بر غیرت ایمانی و بصیرت است. امام جمعه پردیس تصریح کرد: امروز دشمن در امتداد جریانهای قاسطین، ناکثین و مارقین، با «جریان سامرین (قاعدین)» و شعار فریبنده «صلح و زندگی» به دنبال تکرار منطق صلح تحمیلی و سازش است.
حسینی با اشاره به بنبست راهبردی کاخ سفید گفت: هیاهوی «تهدید نظامی» واشنگتن نه راهبرد، بلکه دستوپازدن دولتی بحرانزده در آستانه انتخابات است.
وی افزود: ترامپ با سقوط محبوبیت و نارضایتی گسترده اقتصادی، در لبه پرتگاه ایستاده و کنگره را در آستانه ازدستدادن به رقیب میبیند.
امام جمعه پردیس خاطرنشان کرد: انزوای مطلق آمریکا و شکست پروژه ائتلافسازی غرب، همراه با بازدارندگی فعال و سیادت دریایی ایران، واشنگتن را خلعسلاح کرده است.
وی با اشاره به توهم تغییر در تلآویو گفت: اختلاف رقبای صهیونیست با نتانیاهو تنها بر سر «روش درندگی» است، نه بر سر «اصل جنایت»؛ همه آنها در کشتار غزه شریکجرماند.
حسینی تأکید کرد: نه بلوفهای انتخاباتی کاخ سفید و نه خیمهشببازی تلآویو، قادر به شکستن حصار اقتدار مقاومت نیستند.
حجت السلام حسینی راز کینهورزی آمریکا علیه ایران را «هراس از اقتدار چندلایه و استقلال توقفناپذیر ایران» دانست و گفت: دشمنی واشنگتن اعتراف آشکار به قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی است.
خطیب جمعه پردیس با اشاره به نقشه راه اقتدار کشور گفت: امروز سفره مردم و رونق تولید، خط مقدم ماست و فرماندهان اقتصادی باید با غیرت و سرعت جهادی، تورم را مهار کنند.