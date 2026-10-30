ریاست ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، ادعای دخالت آنکارا در انتخابات پارلمانی سرزمین‌های اشغالی را بی‌اساس خواند و آن را بخشی از کارزار انتشار اطلاعات نادرست با هدف گمراه کردن افکار عمومی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، ریاست ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، ادعای دخالت آنکارا در انتخابات پارلمانی اسرائیل را بی‌اساس خواند و آن را بخشی از کارزار انتشار اطلاعات نادرست با هدف گمراه کردن افکار عمومی دانست.

مرکز مقابله با اطلاعات نادرست وابسته به ریاست ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای، ادعا‌های مطرح‌شده در برخی رسانه‌های اسرائیلی درباره دخالت آنکارا در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی را به‌شدت تکذیب کرد.

این مرکز تأکید کرد که ادعا‌های مربوط به مداخله ترکیه در روند انتخابات اسرائیل فاقد هرگونه مبنای واقعی است و انتشار چنین مطالبی بخشی از تلاش‌های هدفمند برای جهت‌دهی به افکار عمومی محسوب می‌شود.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که روزنامه اسرائیلی جروزالم پست مدعی شد سازمان امنیت داخلی این رژیم، موسوم به شین‌بت، در حال بررسی احتمال تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مرتبط با رأی‌دهندگان عرب از سوی ترکیه و قطر است.

بر اساس این ادعا، منابع مالی احتمالی با هدف افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات پارلمانی اسرائیل اختصاص یافته است؛ اتهامی که آنکارا آن را قاطعانه رد کرده است.

ریاست ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه همچنین از شهروندان و رسانه‌ها خواست در برابر انتشار اخبار تأیید نشده هوشیار باشند و به ادعا‌های گمراه‌کننده اعتماد نکنند.

این تنش رسانه‌ای در شرایطی شکل گرفته است که روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در پی تحولات غزه و مواضع انتقادی آنکارا در قبال سیاست‌های تل‌آویو، همچنان با اختلافات جدی همراه است.