امام جمعه مهرشهر با تشبیه آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرعون‌های زمان، تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، اقتدار دفاعی و انسجام ملی، در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام رضا سرشار در خطبه‌های نماز جمعه مهرشهر، با استناد به آیات قرآن کریم، خودبرتربینی، سلطه‌جویی، تفرقه‌افکنی، تحریف واقعیت و تهدید ملت‌ها را از ویژگی‌های مشترک فرعون و قدرت‌های استکباری دانست و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز با اتکا به قدرت نظامی و اقتصادی، در پی تحمیل خواسته‌های خود بر ملت‌ها هستند؛ اما مقاومت مردم ایران، محاسبات آنان را با شکست روبه‌رو کرده است.

وی در آستانه سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ریشه دشمنی آمریکا با ایران را در طمع این کشور به منابع طبیعی، ذخایر نفت و گاز و موقعیت راهبردی ایران، به‌ویژه تنگه هرمز، عنوان کرد و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی و پایان سلطه بیگانگان بر کشور، مانع تحقق اهداف آمریکا برای بازگشت به ایران و تسلط بر منافع آن شد.

خطیب جمعه مهرشهر با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، توان دفاعی کشور و همبستگی مردم را دو عامل مهم بازدارندگی در برابر دشمنان برشمرد و بر ضرورت حفظ این انسجام تأکید کرد.

سرشار همچنین حضور مردم در تجمعات و راهپیمایی‌های شبانه را از جلوه‌های پشتیبانی ملی از نیروهای مسلح دانست و خواستار تداوم مشارکت آگاهانه مردم در صحنه شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در پاسخ به نامه‌های جوانان و دانشجویان، علم‌آموزی، تقویت ایمان و تهذیب نفس را از الزامات نقش‌آفرینی نسل جوان در ساخت ایران قوی دانست.

امام جمعه مهرشهر این پیام را زمینه‌ساز عهدی مشترک میان رهبری و جوانان برای پیشرفت و سربلندی کشور توصیف کرد و بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و میراث امام خمینی(ره) و رهبر شهید تأکید کرد.

حجت‌الاسلام سرشار در ادامه با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، از این شهید نوجوان به‌عنوان نماد ایثار و مسئولیت‌پذیری یاد کرد و سیزدهم آبان را فرصتی برای بازخوانی تاریخ مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی دانست.

وی وحدت ملی، حضور مسئولانه مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح را از ضرورت‌های عبور از توطئه‌های دشمنان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با اتکا به وعده الهی و انسجام ملت، نقشه‌های قدرت‌های سلطه‌گر ناکام بماند.