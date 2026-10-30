به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این اقدام زیرساختی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت خارجی، افزایش مبادلات بازرگانی و تقویت مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه شود.

تکمیل این مسیر ارتباطی، علاوه بر تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل و کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کالا، ظرفیت‌های جدیدی برای صادرات، واردات و فعالیت فعالان اقتصادی در منطقه ایجاد خواهد کرد.

پایانه مرزی کوزه‌رش با برخورداری از موقعیت راهبردی در شهرستان سلماس، می‌تواند به یکی از محور‌های مهم توسعه تجارت مرزی در شمال‌غرب کشور تبدیل شود.

بهره‌برداری از این گذرگاه همچنین می‌تواند با افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکار‌های محلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی نقش مؤثری در توسعه منطقه‌ای ایفا کند.