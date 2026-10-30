استاندار گیلان گفت: حفاظت از طبیعت، تنوع زیستی و زیست‌بوم‌های ارزشمند استان، امانتی است که باید با مسئولیت‌پذیری، برای نسل‌های آینده حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز به مناسبت روز محیط‌بان، با حضور در پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه‌سرا در بستر تالاب بین‌المللی انزلی، از این منطقه حفاظت‌شده بازدید کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های محیط‌بانان، بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تأکید کرد.

استاندار گیلان در این بازدید، با تبریک روز محیط بان و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان محیط زیست، افزود: محیط بانان گیلان در ۱۵ منطقه حفاظت‌شده و مناطق چهارگانه، از حدود ۹ درصد مساحت استان حفاظت می‌کنند و مسئولیت صیانت از طبیعت، گونه‌های جانوری، پرندگان و زیست‌بوم‌های ارزشمند گیلان را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه طبیعت بکر و عرصه‌های زیست‌محیطی، میراثی متعلق به همه مردم ایران است، گفت: از مجموع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مساحت گیلان، حدود ۱۲۰ هزار هکتار تحت حفاظت محیط‌زیست قرار دارد و نگهداری از این عرصه‌ها، مسئولیتی مهم برای حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

استاندار گیلان با اشاره به پیامد‌های فعالیت‌های صنعتی در محیط زیست طبیعی استان، گفت: زندگی صنعتی به ناچار آثار و پیامد‌هایی بر آب، خاک و هوا بر جای می‌گذارد، پس باید عرصه‌های طبیعت به عنوان مناطق حفاظت‌شده، از آلودگی‌ها و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی مصون بمانند تا امکان حفظ زیست‌بوم‌های طبیعی و تنوع زیستی فراهم شود.

هادی حق‌شناس با اشاره به دشواری‌های فعالیت محیط بانان و محدودیت امکانات آنان، افزود: محیط‌بانان با وجود برخورداری از امکانات و مزایای محدود، مسئولیت سنگین حفاظت از طبیعت را بر عهده دارند و تلاش‌های آن‌ها در صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند، شایسته قدردانی و حمایت جدی است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت صیانت از تالاب بین‌المللی انزلی، گفت: در محدوده این تالاب، ۴ منطقه وجود دارد که محیط‌بانان با تلاش مستمر از آن‌ها حفاظت می‌کنند و بازدید امروز از پناهگاه حیات‌وحش سلکه هم فرصتی برای مشاهده بخشی از این ظرفیت ارزشمند طبیعی و تلاش‌های انجام شده برای نگهداری از آن بود.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: طبیعت و منابع زیست‌محیطی امانتی در اختیار نسل امروز است و باید با مسئولیت‌پذیری و تلاش جمعی از این امانت حفاظت کنیم تا نسل‌های آینده نیز بتوانند این عرصه‌های طبیعی را با همان ویژگی‌های ارزشمند و بکر به ارث ببرند.