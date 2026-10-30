در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای در محور سلماس–ارومیه، محدوده گردنه قوشجی به سمت ارومیه، ۱۹ تن مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شبکه بهداشت درمان سلماس گفت : در این حادثه، نیروهای اورژانس با اعزام آمبولانس‌های عملیاتی به محل، اقدامات امدادی و درمانی اولیه را انجام دادند.

دکتر ثانی افزود :بر اساس گزارش عملیات امدادرسانی، دو مصدوم توسط آمبولانس فوریت‌های اورژانس میدان آذربایجان سلماس ، ۱۳ مصدوم توسط اتوبوس‌آمبولانس، یک مصدوم توسط آمبولانس قولنجی و سه مصدوم نیز توسط آمبولانس هشتیان به مراکز درمانی منتقل شدند.

مصدومان با هماهنگی اورژانس استان به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه انتقال یافتند.

گفتنی است وضعیت عمومی مصدومان مساعد گزارش شده و از میان ۱۹ مصدوم، تنها یک نفر دچار پنوموتوراکس شده است