سازمان هواشناسی پیش‌بینی می‌کند که با تداوم فعالیت سامانه بارشی، از امروز تا فردا شنبه در اکثر مناطق استان مرکزی احتمال رگبار باران، وقوع رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت وزش باد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی‌های هواشناسی حاکی از آن است که در ادامه فعالیت سامانه بارشی که از روز گذشته موجب بارش باران در اکثر مناطق استان شد، تا روز شنبه گاهی افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار باران همراه با احتمال وقوع رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

هرچند این بارش‌ها در مجموع قابل ملاحظه نخواهد بود، اما به دلیل ماهیت رگباری، احتمال شدت گرفتن موقت و نقطه‌ای بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد. همچنین طی ساعاتی از امروز و فردا شنبه، سرعت وزش باد تا حدی افزایش یافته و در برخی مناطق نسبتاً شدید خواهد بود.

بررسی‌های فعلی همچنین نشان می‌دهد که امواج کم‌دامنه بارشی طی هفته آتی از کشور عبور خواهند کرد که این امر موجب تداوم بارش‌های رگباری در برخی ساعات از روز‌های یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده در استان مرکزی خواهد شد.