امام جمعه موقت پلدشت با دعوت از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر اهمیت وحدت ملی، بصیرت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام پورجبار ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت، ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نمایش وحدت و همبستگی ملت ایران دانست و گفت: اقشار مختلف مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان با حضوری گسترده در راهپیمایی این روز، بار دیگر پایبندی خود را به استقلال کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان می‌دهند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان در حافظه ملت ایران، بر ضرورت انتقال مفاهیم استکبارستیزی و استقلال‌خواهی به نسل جوان تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم در مناسبت‌های ملی نشانه هوشیاری جامعه در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه دشمنان است.

امام جمعه موقت پلدشت همچنین با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، بر نقش دانش‌آموزان در آینده کشور افزود: تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، علم‌آموزی، خودباوری و بصیرت از ضرورت‌های تربیت نسل آینده است.

پورجبار در ادامه با اشاره به هفته سواد رسانه‌ای، آگاهی از شیوه‌های انتشار و تحلیل اخبار در شرایط کنونی گفت: تشخیص اخبار معتبر از شایعات اهمیت بسیاری دارد، مردم باید پیش از بازنشر مطالب در فضای مجازی، از صحت و اعتبار منابع اطمینان حاصل کنند تا در دام جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای دشمن گرفتار نشوند.

وی تصریح کرد: استفاده آگاهانه از رسانه‌ها و توجه به منبع انتشار اطلاعات می‌تواند در جلوگیری از گسترش شایعات و حفظ آرامش روانی جامعه مؤثر باشد، همچنین خانواده‌ها و مراکز آموزشی در افزایش آگاهی رسانه‌ای نوجوانان و جوانان نقش مهمی بر عهده دارند.

امام جمعه موقت پلدشت با اشاره به ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی ارزشمند برای زندگی فردی و اجتماعی معرفی کرد و بر ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت در زمینه ایمان، اخلاق، مسئولیت‌پذیری، تحکیم بنیان خانواده و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و تهدید‌های دشمنان، اقتدار و آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را عامل مهم بازدارندگی دانست و افزود: هرگونه اقدام اشتباه و تجاوزکارانه دشمن با پاسخی قاطع، پشیمان‌کننده و چندبرابر گسترده‌تر مواجه خواهد شد.

پورجبار در پایان، حفظ وحدت و انسجام ملی، ارتقای بصیرت عمومی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان را از عوامل مهم تقویت اقتدار کشور برشمرد و گفت: مردم با بصیرت پلدشت همانند سراسر کشور میدان را خالی نمی‌کنند و تا زمانی که مقام معظم رهبری دستور دهد در میدان نقش آفرینی می‌کنند.