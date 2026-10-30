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وزیر آموزش و پرورش در نامه ای از حسن برگزاری هفتمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی، اجرای طرح «رادیو مدرسه؛ موج نماز» و گسترش فرهنگ اقامه نماز در مدارس در شاهرود قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، در تقدیرنامهای خطاب به ادارهکل آموزشوپرورش استان سمنان، تلاشهای این مجموعه را در توسعه و ترویج فرهنگ نماز در هفتمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی شایسته قدردانی دانست و بر نقش این اقدامات در تعالی معنوی و اخلاقی نسل آینده تأکید کرد.
در متن این تقدیرنامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است.
رهبر شهید انقلاب (قدس الله نفس الزکیه)
اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان
با سلام و احترام
ترویج فرهنگ اقامه نماز از رسالتهای بنیادین نظام تعلیم و تربیت و زمینه ساز تعالی معنوی و اخلاقی نسل آینده است. در این مسیر، نماز به مشابه الفبای تربیت، بنیان پرورش انسانهای مؤمن و مسئولیتپذیر بوده و تحقق این هدف والا، نیازمند برنامهریزی هدفمند، مشارکت مؤثر و عزم راسخ مجموعه تعلیم و تربیت است.
بدینوسیله از تلاشهای ارزشمند، برنامهریزی شایسته و اقدامات مؤثر اداره کل آموزش و پرورش آن استان در توسعه و ترویج فرهنگ نماز در «هفتمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی»، بهویژه اجرای موفق طرح رادیو مدرسه، موج نماز و گسترش مشارکت دانشآموزان و فرهنگیان و اهتمام به ارتقای جایگاه اقامه نماز در مدارس، تشکر و قدردانی مینمایم.
دستاوردهای ارزشمند آن استان، حاصل همت جمعی و باور مسئولانه به نقش نماز در تربیت نسل نو است؛ تلاشی که با عزم و ارادهای برخاسته از پیام راهبردی «برای نماز برخیزیم»، افقهای روشنی را در مسیر نهادینهسازی فرهنگ نماز در محیطهای تربیتی میگشاید؛ امید است با استمرار این رویکرد و تقویت برنامههای اثربخش، خلاقانه و مشارکتمحور، آن استان در مسیر اعتلای فرهنگ اقامه نماز پیشگام و الگویی شایسته برای سایر استانهای کشور در تحقق اهداف تربیتی نظام تعلیم و تربیت باشد.
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش
هفتمین اجلاسیه سراسری نماز دانشآموزی با عنوان نماز الفبای تربیت در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.
شناسایی و معرفی و تجلیل از الگوهای عملی و فعال اقامه نماز مدارس از کلاس درس و مدرسه تا سطح ملی از اهداف برگزاری این اجلاسیه بود.