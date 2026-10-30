به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در تقدیرنامه‌ای خطاب به اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان سمنان، تلاش‌های این مجموعه را در توسعه و ترویج فرهنگ نماز در هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی شایسته قدردانی دانست و بر نقش این اقدامات در تعالی معنوی و اخلاقی نسل آینده تأکید کرد.

در متن این تقدیرنامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای سلامتی آینده جامعه است.

رهبر شهید انقلاب (قدس الله نفس الزکیه)

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان

با سلام و احترام

ترویج فرهنگ اقامه نماز از رسالت‌های بنیادین نظام تعلیم و تربیت و زمینه ساز تعالی معنوی و اخلاقی نسل آینده است. در این مسیر، نماز به مشابه الفبای تربیت، بنیان پرورش انسان‌های مؤمن و مسئولیت‌پذیر بوده و تحقق این هدف والا، نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، مشارکت مؤثر و عزم راسخ مجموعه تعلیم و تربیت است.

بدین‌وسیله از تلاش‌های ارزشمند، برنامه‌ریزی شایسته و اقدامات مؤثر اداره کل آموزش و پرورش آن استان در توسعه و ترویج فرهنگ نماز در «هفتمین اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی»، به‌ویژه اجرای موفق طرح رادیو مدرسه، موج نماز و گسترش مشارکت دانش‌آموزان و فرهنگیان و اهتمام به ارتقای جایگاه اقامه نماز در مدارس، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

دستاورد‌های ارزشمند آن استان، حاصل همت جمعی و باور مسئولانه به نقش نماز در تربیت نسل نو است؛ تلاشی که با عزم و اراده‌ای برخاسته از پیام راهبردی «برای نماز برخیزیم»، افق‌های روشنی را در مسیر نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در محیط‌های تربیتی می‌گشاید؛ امید است با استمرار این رویکرد و تقویت برنامه‌های اثربخش، خلاقانه و مشارکت‌محور، آن استان در مسیر اعتلای فرهنگ اقامه نماز پیشگام و الگویی شایسته برای سایر استان‌های کشور در تحقق اهداف تربیتی نظام تعلیم و تربیت باشد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش