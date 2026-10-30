امام جمعه خوی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران فراتر از اختلافات هسته‌ای و سیاسی است، گفت: اقتدار، استقلال‌طلبی و نفوذ منطقه‌ای ایران و تبدیل شدن آن به الگویی از ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی، از مهمترین عوامل دشمنی سردمداران کاخ سفید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین حجت قاسم‌خانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خوی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: یکی از پرسش‌های نسل جوان این است که چرا آمریکا تا این اندازه بر ایران حساس است و فشارهای گسترده‌ای علیه کشورمان اعمال می‌کند؛ پاسخ این پرسش را باید در ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های قدرت ایران جست‌وجو کرد.

وی ثروت‌های طبیعی، منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت راهبردی جغرافیایی و تسلط بر مسیرهای مهم انتقال انرژی، به‌ویژه تنگه هرمز را از عوامل اقتدار ایران برشمرد و افزود: موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور، ایران را به بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است.

امام جمعه خوی با اشاره به پیشینه روابط ایران و آمریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: پیروزی انقلاب اسلامی به سلطه و نفوذ آمریکا در ایران پایان داد و این کشور دیگر حاضر نیست منابع و اراده ملی خود را در اختیار قدرت‌های خارجی قرار دهد.

وی تصریح کرد: آمریکا از دست دادن موقعیت گذشته خود در ایران را نپذیرفته و همچنان درصدد بازگرداندن نفوذ پیشین است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی توانمندی هسته‌ای و چرخه غنی‌سازی، قدرت نظامی و دفاعی و ظرفیت پاسخ‌گویی ایران به تهدیدها را از دیگر مؤلفه‌های اقتدار کشور دانست و با اشاره به جنگ رمضان اظهار کرد: تحولات این جنگ، توان دفاعی جمهوری اسلامی و ظرفیت هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه را به‌صورت ملموس نشان داد و محاسبات طرف مقابل را تحت تأثیر قرار داد.

وی همچنین وحدت و انسجام ملی و همراهی مردم با نظام و رهبری را از مهمترین عوامل پایداری کشور دانست و با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب گفت: حضور مستمر و باصلابت مردم در صحنه، به‌ ویژه پس از شهادت رهبر شهید و در دوره رهبری سوم، نشان داد که پیوند مردم با انقلاب و نظام اسلامی از ارکان اصلی عبور کشور از بحران‌ها و توطئه‌هاست.

امام جمعه خوی با اشاره به قدرت منطقه‌ای ایران و جبهه مقاومت افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف تضعیف مقاومت و گسترش نفوذ خود در منطقه وارد تقابل با ایران شدند اما ایستادگی ایران موجب تقویت جبهه مقاومت شده و موقعیت راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب نیز اهمیت بیشتری در معادلات منطقه‌ای پیدا کرده است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی صدور انقلاب و تبدیل شدن ایران به الگویی از استقلال‌طلبی و مقاومت برای ملت‌های تحت فشار را از دیگر دلایل نگرانی آمریکا عنوان کرد و گفت: نگرانی اصلی واشنگتن تنها به قدرت نظامی یا هسته‌ای ایران محدود نمی‌شود، بلکه از گسترش الگویی ناشی می‌شود که نشان می‌دهد یک ملت می‌تواند بدون وابستگی به غرب، استقلال خود را حفظ کند و در برابر فشار قدرت‌های بزرگ بایستد.

وی در ادامه، باور به مهدویت و فرجام پیروزمندانه جبهه حق را از دیگر پشتوانه‌های معنوی اقتدار ایران دانست و با اشاره به نگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تحولات آینده جهان، خاطرنشان کرد: تلاش این قدرت‌ها برای جلوگیری از شکل‌گیری نهضت جهانی عدالت‌خواهی، با نگرانی آنان از نقش ایران و جبهه مقاومت در این مسیر پیوند خورده است.

امام جمعه خوی در بخش پایانی خطبه‌ها، بر اهمیت حفظ انسجام و ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و گفت: امروز دفاع از ایران و حفظ پرچم جمهوری اسلامی، فراتر از مرزهای ملی، برای ملت‌های مسلمان اهمیت دارد و شیعه و سنی در کشورهای مختلف تحولات منطقه و ایستادگی ایران را دنبال می‌کنند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، روز نوجوان و روز بسیج دانش‌آموزی، بر ضرورت توجه به نقش نوجوانان در حفظ ارزش‌های انقلاب و دفاع از کشور تأکید کرد.