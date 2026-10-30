اردوی جهادی در درمانگاه شهید آیت الله خامنه‌ای شهرستان پاسارگاد برگزار و به ۴۸۳ نفر از اهالی کم برخوردار شهر مادر سلیمان، خدمت پزشکی رایگان ارائه شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در بازدید از درمانگاه جهادی شهید آیت الله خامنه‌ای شهر مادرسلیمان شهرستان پاسارگاد گفت: از ۲ سال قبل تاکنون شاخص‌های بهداشت و درمان به وضعیت متعادل‌تری رسیده است و امکانات باید در فارس متناسب توزیع شود.

حسینعلی امیری افزود: طرح‌های زیادی در حوزه بهداشت و درمان در فارس با هدف کاهش فاصله‌ها و تحقق عدالت در دسترسی مردم به خدمات درمانی اجرا شده است.

استاندار فارس گفت: سپاه و گروه‌های جهادی در تقویت خدمات سلامت، فعالیت در حوزه بسیج پزشکی، محرومیت‌زدایی، همراهی با بخش بهداشت و درمان استان نقش موثری دارند.

در این اردوی جهادی که به همت بسیج جامعه پزشکی فارس، بسیج ناحیه پاسارگاد و شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاسارگاد برگزار شد به ۴۸۳ نفر، هزار و ۱۶۷ خدمت پزشکی رایگان ارائه شد.