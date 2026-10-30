مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان خوی همزمان با فرا رسیدن ایام فاطمیه و پس از اجتماع شبانه اقتدار با برپایی مراسم عزاداری خیابانی در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم سوگواری و سینه زنی شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم در سطح شهر خوی برگزار شد.

سوگواران فاطمی پس از اجتماع شبانه اقتدار با حضور در معابر و خیابان‌های شهر با نوحه خوانی و برپایی دسته‌های عزاداری در مظلومیت مادر سادات اشک ماتم ریختند و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ابراز داشتند.

شرکت کنندگان در این آیین معنوی خیابانی با نوحه سرایی و سینه زنی در فضایی حزن انگیز بر ادامه راه و تبیین سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تاکید کردند.