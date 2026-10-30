امام جمعه زنجان با تأکید بر تقویت همبستگی ملی، تربیت نسل مقاوم و خودباور را راهبردی مهم برای مقابله با جنگ شناختی دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی ملی و تربیت نسل مقاوم و مسئولیت‌پذیر گفت: امروز کشور برای عبور از چالش‌ها و مقابله با جنگ شناختی دشمن به جوانانی با روحیه ایثار، خودباوری و جهاد در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به سالروز شهادت حسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی، اظهار داشت: مکتبی که حسین فهمیده‌ها را تربیت می‌کند، ظرفیت آن را دارد که در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمن ایستادگی کند.

وی با بیان اینکه دشمن از طریق جنگ شناختی و عملیات تبلیغی به دنبال تضعیف روحیه مقاومت در میان نسل جوان و نوجوان است، افزود: نگرانی اصلی دشمن این است که نسل جدید نیز با همان روحیه ایثار، خودباوری و مسئولیت‌پذیری تربیت شود و برای دفاع از کشور و ارزش‌های آن به میدان بیاید.

امام جمعه زنجان با اشاره به تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل‌های مختلف، خاطرنشان کرد: این روحیه محدود به عرصه دفاع نظامی نیست و در حوزه‌های امنیت، علم، فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سیاست نیز می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و اقتدار کشور باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی ادامه داد: اگر امروز کشور در عرصه‌هایی مانند فناوری هسته‌ای، نانو و موشکی به دستاورد‌هایی رسیده، حاصل تلاش و مجاهدت انسان‌هایی است که با روحیه خودباوری و عبور از منافع شخصی برای سربلندی کشور تلاش کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت نسل جدید با چنین ویژگی‌هایی گفت: آموزش و پرورش، مساجد، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مصلا‌ها و پایگاه‌های بسیج باید برای پرورش جوانان و نوجوانانی با روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های دینی برنامه‌ریزی کنند.

اعتکاف و مناسبت‌های دینی؛ بستر تقویت هویت نسل جوان

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به جایگاه اعتکاف در تربیت نسل نوجوان و جوان گفت: اعتکاف تنها یک مراسم عبادی نیست، بلکه بستری برای تقویت ایمان، بندگی، خودسازی و مصونیت نسل جدید در برابر هجمه فرهنگی و تبلیغی دشمن است.

وی با بیان اینکه هزاران دانش‌آموز زنجانی در سال گذشته در مراسم اعتکاف شرکت کردند، افزود: مساجد و مصلا‌ها باید از هم‌اکنون برای برگزاری باشکوه این آیین معنوی آماده شوند و زمینه حضور پررنگ‌تر نوجوانان و جوانان را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با تأکید بر ضرورت متناسب‌سازی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با شرایط روز جامعه تصریح کرد: مناسبت‌هایی مانند ۱۳ آبان، دهه فجر، ایام فاطمیه و برنامه‌های عبادی و اجتماعی باید با رویکردی متناسب با نیاز‌های نسل جدید برگزار شود تا زمینه گفت‌و‌گو، تبیین و تقویت هویت دینی و ملی جوانان فراهم آید.

همبستگی ملی و تبیین ماهیت استکبار؛ ضرورت امروز جامعه

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تبیین ماهیت استکبار جهانی برای نسل جوان، گفت: دشمنی آمریکا با ملت ایران صرفاً به موضوعاتی مانند مسائل هسته‌ای و موشکی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه اصلی آن در اراده ملت ایران برای استقلال، خوداتکایی و ایستادن روی پای خود است.

وی با تشبیه استکبار جهانی به فرعون، اظهار داشت: روحیه برتری‌طلبی، سلطه‌جویی و نپذیرفتن استقلال ملت‌ها از ویژگی‌های استکبار است و نسل جوان باید با شناخت این رویکرد، ماهیت تقابل با ملت ایران را به‌درستی بشناسد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و مناسبت‌های استکبارستیزی افزود: مکتب حضرت فاطمه زهرا (س)، مکتب دفاع از حق، ایستادگی در برابر ظلم و جانفشانی در مسیر ولایت و ارزش‌های الهی است و این آموزه‌ها می‌تواند برای نسل امروز الهام‌بخش باشد.

وی با تأکید بر نقش هیات‌های مذهبی، مساجد و تشکل‌های فرهنگی در ترویج این مفاهیم خاطرنشان کرد: ایام فاطمیه فرصتی برای هم‌افزایی و همدلی بیشتر مجموعه‌های مذهبی و اجتماعی و تبدیل آموزه‌های دینی به رفتار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

زنجان؛ جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به پیشینه حضور مردم این استان در مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی از جمله اجتماع باشکوه یوم‌العباس، گفت: مردم زنجان در مناسبت‌های مختلف، جلوه‌هایی از ارادت به اهل‌بیت (ع) و همراهی با ارزش‌های انقلاب را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به شعار محوری «با بیرق خون‌خواهی، ما لشکر زهراییم» در برنامه‌های ایام فاطمیه، خواستار مشارکت و هم‌افزایی مردم، هیات‌های مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی برای ترویج این شعار و برگزاری باشکوه مراسم شد.

حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای تئاتر‌های آیینی و نمایش‌های ویژه ایام فاطمیه در مصلای زنجان خبر داد و گفت: هنرمندان جوان استان در این زمینه فعالیت خواهند کرد و انتظار می‌رود مردم و مجموعه‌های فرهنگی نیز برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه‌ها همکاری کنند.

وی با اشاره به اهمیت هنر‌های آیینی در انتقال مفاهیم دینی و هویت‌بخشی به نسل جوان، افزود: همان‌گونه که نهضت سرود انقلابی در مساجد، مدارس و محلات گسترش یافته است، تئاتر آیینی نیز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تسهیل حضور مردم در اجتماعات

امام جمعه زنجان در بخشی از سخنان خود با اشاره به درخواست برخی شهروندان درباره مشکلات رفت‌وآمد برای حضور در نماز جمعه و اجتماعات مردمی، خواستار پیگیری موضوع از سوی شهرداری و مسئولان مربوط شد.

وی افزود: لازم است برای تأمین وسایل حمل‌ونقل عمومی و سرویس‌های محلی برنامه‌ریزی منظم‌تری انجام شود تا شهروندان برای حضور در این اجتماعات با مشکل مواجه نباشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی همچنین از مردم خواست با روحیه مشارکت و خدمتگزاری، در صورت داشتن ظرفیت خالی در خودرو‌های خود، دیگر شهروندان محلات را برای حضور در نماز جمعه و اجتماعات همراهی کنند تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم فراهم شود.