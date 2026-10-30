امام جمعه چهاربرج با اشاره به پیشینه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، ریشه اصلی دشمنی واشنگتن را استقلال ملت ایران و ایستادگی کشور در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های خارجی دانست و گفت: اقتدار سیاسی، علمی، نظامی و منطقه‌ای ایران، همواره از عوامل فشار و اقدامات خصمانه آمریکا بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به سابقه خصومت، دخالت، تقابل و تجاوز غیرمستقیم و مستقیم آمریکا علیه ایران، انقلاب و نظام اسلامی، اظهار کرد: تقابل واشنگتن با ملت ایران به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود و ریشه آن را باید در رویداد‌هایی همچون اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جست‌و‌جو کرد.

وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی و قطع کامل نفوذ و سلطه آمریکا نسبت به ایران، دشمنی و تقابل رژیم حاکم بر آمریکا وارد مرحله‌ای جدید و متفاوت با گذشته شد، افزود: در ابتدا آمریکا از ظرفیت بالفعل و بالقوه انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر معادلات قدرت در منطقه و عرصه بین‌الملل اطلاع روشنی نداشت و تصورش این بود که با شیوه‌های معمول و تجربه‌شده در کشور‌های دیگر می‌تواند با نظام اسلامی نیز مقابله و بر آن پیروز شود.

امام جمعه چهاربرج گفت: با مقابله همه‌جانبه ایران اسلامی با نقشه‌های دشمن و خنثی شدن توطئه‌هایی همچون کودتای نقاب (نوژه) و جنگ تحمیلی هشت‌ساله، به این نتیجه رسید که برخلاف تصور اولیه، انقلاب اسلامی ایران از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌تواند دست‌وپای آمریکا را از منطقه غرب آسیا قطع نموده و معادلات قدرت را دستخوش تغییر نماید.

جلالی تصریح کرد: از این رو، طراحی غائله‌ها و فتنه‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفت و فتنه بزرگی را با شیوه «انقلاب مخملی» در سال ۱۳۸۸ در داخل کشور با همکاری ایادی قدرت‌طلب داخلی رقم زد که با هدایت امام شهید (قدس‌سره) و حضور همه‌جانبه مردم در حماسه نهم دی، مؤثر واقع نشد و توطئه خنثی شد.

وی با اشاره به حوادث سال‌های اخیر و طراحی اقدامات براندازانه علیه جمهوری اسلامی توسط دشمنان، گفت: جنگ ۱۲ روزه، اجرای یک شبه کودتا در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و گام سوم نیز طراحی یک جنگ تمام‌عیار در اسفندماه سال ۱۴۰۴ بود که به ورود مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به جنگ با ایران منتهی شد و تا به امروز ادامه دارد.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه ما در این جنگ رمضان اولین بار بود که آمریکا به طور رسمی و مستقیم وارد جنگ با ایران می‌شد بر خلاف گذشته که نقشه‌های دشمن متکی به جنگ نیابتی بود، اما در این جنگ خود مستقیماً وارد معرکه شد، اظهار کرد: در این جنگ اولین بار بود که دو رژیم اتمی، یعنی آمریکا و رژیم صهیونی، در کنار هم درگیر جنگ با ایران شدند و اولین بار است که ایران مستقیماً وارد درگیری با آمریکا شده و سرمایه‌های آمریکا، یعنی پایگاه‌های آن را در منطقه مورد حمله قرار می‌دهد.

وی گفت: اولین بار است که یک کشور در حال توسعه همچون ایران در شرایط تحریم کامل، توانست در برابر ابرقدرتی همچون آمریکا بایستد و او را در چند جبهه با شکست مواجه سازد و اولین بار است که ایران در جهت مقابله با تهاجم آمریکا و با تکیه بر ظرفیت تنگه هرمز، طعم تلخ تحریم و فشار اقتصادی را به جهانیان و به‌ویژه مردم آمریکا چشاند.

جلالی با اشاره به اینکه اولین بار است که ناو‌های غول‌پیکر، ناوچه‌ها و شناور‌های آمریکا در جنگ با کشوری همچون ایران وارد عرصه نبرد شده‌اند، اما کارایی لازم را نداشته و جرات نزدیک شدن به کشور مورد تهاجم را ندارند، تصریح کرد: اولین‌بار است که یک کشور مثل ایران توانست طلسم شکست‌ناپذیری آمریکا و رژیم صهیونیستی را باطل کرده و راه مقابله با این غول خطرناک را باز نماید.

امام جمعه چهاربرج با تشریح اهداف آمریکا از تهاجم به ایران، ساقط کردن نظام اسلامی و جایگزینی آن با حکومتی وابسته در عرض چند روز، تجزیه کشور چرا که ایران بزرگ را تهدیدی بالقوه برای خود می‌پنداشتند، تضعیف و تغییر ماهیت جبهه مقاومت، خلع سلاح مقاومت و مهار این جریان در جهت ادامه سلطه بر منطقه و جلوگیری از گسترش نفوذ چین و روسیه در منطقه غرب آسیا را از جمله اهداف این کشور برشمرد.

وی با بیان اینکه دشمن در شرایط نامساعدی به سر می‌برد؛ استقامت، پایداری و حضور بیشتر در میادین و خیابان‌ها و همبستگی ملی بیشتر می‌تواند دشمن را وادار به شکست قطعی کند، افزود: دشمنی آمریکا با ایران را نباید صرفاً در رفتار‌های سیاسی یا تبلیغاتی سران آن کشور جست‌و‌جو کرد؛ ریشه اصلی این دشمنی، اقتدار روزافزون و چندلایه ایران است.