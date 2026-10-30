مقامات آمریکایی در تصمیم گیری درباره ایران به سردرگمی و بن بست دچار شده‌اند

مقامات آمریکایی در تصمیم گیری درباره ایران به سردرگمی و بن بست دچار شده‌اند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروزدر خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان، با اشاره به تناقض در اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره علت حمله به ایران، افزود: رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر ادعا کرده بود که اگر به ایران حمله نمی‌کردند، ایران به‌زودی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت و شهر‌های آمریکا و اروپا را هدف قرار می‌داد؛ اما اکنون در اظهاراتی دیگر، ایران را آغازگر جنگ معرفی می‌کند و این تناقض‌ها نشان‌دهنده آشفتگی در مواضع تصمیم‌گیران آمریکاست.

امام جمعه گرگان ادامه داد: مقام‌های آمریکایی بار‌ها از مذاکره با ایران سخن گفته و تهدید کرده‌اند که در صورت نرسیدن به توافق، به ایران حمله خواهند کرد؛ اما در اظهارات اخیر خود مدعی شده‌اند که اساساً مذاکره‌ای در جریان نیست و این مواضع متناقض نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نمی‌دانند چه سیاستی را دنبال می‌کنند.

امام جمعه گرگان با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها تصور می‌کردند با شهادت رهبر انقلاب، نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی می‌شود، گفت: برخلاف تصور آنان، خیمه انقلاب نه‌تنها فرو نریخت، بلکه مستحکم‌تر شد و این مسئله نشان‌دهنده استحکام نظام و جایگاه ایران است.

آیت‌الله نورمفیدی با اشاره به اظهارات متناقض مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت تنگه هرمز و عبور نفتکش‌ها از این آبراه راهبردی گفت: مجموعه این اظهارات و رفتار‌ها نشان می‌دهد آمریکا در تصمیم‌گیری درباره ایران با نوعی سردرگمی و بن‌بست مواجه شده است.

وی با اشاره به مخالفت برخی متحدان آمریکا با حمله مجدد به ایران و همچنین مخالفت کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس با استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های نظامی خود برای چنین حمله‌ای، تصریح کرد: این تحولات نشان می‌دهد حتی متحدان آمریکا نیز نسبت به پیامد‌های اقدامات این کشور نگران هستند.

آیت‌الله نورمفیدی با تأکید بر ضرورت شناخت جایگاه و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران از سوی مردم، افزود: تقابل ایران و آمریکا امروز به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده و ملت ایران باید با شناخت دقیق تحولات و مواضع طرف مقابل، نسبت به شرایط پیش‌رو آگاهی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: مبارزه با استکبار ریشه در آموزه‌های دینی و آیات قرآن کریم دارد و این موضوع تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه بخشی از مبانی اعتقادی و دینی ماست.

وی همچنین با اشاره به شهادت ۶۰۰ دانش‌آموز و معلم در استان گلستان، یاد و خاطره شهدای این قشر را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد: ملت ایران در تقابل پیش‌رو با اتکا به ایمان و وعده‌های الهی، سربلند و پیروز باشد.