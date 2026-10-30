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امام جمعه تکاب گفت:علت اصلی دشمنیهای آمریکا با ایران، اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی است؛ اقتداری که بهشدت سردمداران کاخ سفید را نگران کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه تکاب در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت:علت اصلی دشمنیهای آمریکا با ایران، اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی است؛ اقتداری که بهشدت سردمداران کاخ سفید را نگران کرده است.
حجتالاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: مشکل اصلی آمریکا با ایران، استقلال و اقتدار آن است
امام جمعه تکاب افزود: علت اصلی دشمنیهای آمریکا با ایران، اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی است؛ اقتداری که بهشدت سردمداران کاخ سفید را نگران کرده است.
وی گفت: یکی از خطاهای تحلیلی این است که تصور کنیم مسئله اصلی آمریکا، ماهیت دینی جمهوری اسلامی است؛ درحالیکه مسئله اصلی، وجود ایرانی مستقل و مقتدر است.
امام جمعه تکاب گفت: تجربه دولت دکتر مصدق، که دولتی ملیگرا و سکولار بود، اما هدف کودتای آمریکا قرار گرفت، گواهی بر این واقعیت تاریخی است که دشمنی آمریکا با ایران، ریشه در استقلالخواهی و اقتدار ملی کشورمان دارد.