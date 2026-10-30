امام جمعه تکاب: مشکل اصلی آمریکا با ایران، استقلال و اقتدار آن است

امام جمعه تکاب: مشکل اصلی آمریکا با ایران، استقلال و اقتدار آن است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه تکاب در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت:علت اصلی دشمنی‌های آمریکا با ایران، اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی است؛ اقتداری که به‌شدت سردمداران کاخ سفید را نگران کرده است.

حجت‌الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: مشکل اصلی آمریکا با ایران، استقلال و اقتدار آن است

امام جمعه تکاب افزود: علت اصلی دشمنی‌های آمریکا با ایران، اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی است؛ اقتداری که به‌شدت سردمداران کاخ سفید را نگران کرده است.

وی گفت: یکی از خطا‌های تحلیلی این است که تصور کنیم مسئله اصلی آمریکا، ماهیت دینی جمهوری اسلامی است؛ درحالی‌که مسئله اصلی، وجود ایرانی مستقل و مقتدر است.

امام جمعه تکاب گفت: تجربه دولت دکتر مصدق، که دولتی ملی‌گرا و سکولار بود، اما هدف کودتای آمریکا قرار گرفت، گواهی بر این واقعیت تاریخی است که دشمنی آمریکا با ایران، ریشه در استقلال‌خواهی و اقتدار ملی کشورمان دارد.