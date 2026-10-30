امام جمعه مشهد گفت: آمریکایی‌ها در باتلاقی دست و پا می‌زنند که نمی‌دانند چه کنند، حمله یا مصالحه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی آیت الله علم الهدی امروز در خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم رضوی افزود: استکبارستیزی چهل و هفت ساله ملت ایران آمریکا را به ذلت انداخته و دچار سردرگمی و در برابر چشم جهانیان مفتضح کرده است.

وی عنوان کرد: از یک سو از مذاکره سخن می‌گویند و از سوی دیگر حملات با شدت بیشتری آغاز شده است. آنان به بن‌بستی رسیده‌اند که تهدیداتشان دیگر اثری ندارد و خود مردم آمریکایی این تهدیدهایشان را مسخره می‌کنند.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها می‌خواهند بر این بن‌بست سرپوش بگذارند تا مردم متوجه نشوند افزود: اما مردم آمریکا با ابهامی که در زندگی آنها پیش آمده و با پریشانی اقتصادی نه تنها از این بن‌بست باخبرند بلکه مراحل بدتر از آن یعنی نکبت‌زدگی را حس می‌کنند.

امام جمعه مشهد گفت: نتیجه چهل و هفت سال استکبارستیزی مردانه، قهرمانانه و ایستادگی ملت مجاهد و عزیزانی که در پیروی از مقام ولایت، رهبری و حجت امام زمان (عج) قاطعانه و با ایمان مقاومت می‌کنند، باعث جلوه چندصد برابری اقتدارمان در برابر دیدگان جهانیان شده است.

آیت الله علم الهدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ایران به‌صراحت اعلام کرده است که در صورت حمله دشمن به قوی‌ترین شکل ممکن انتقام می‌گیریم و مقابله می‌کنیم، راه‌های ارتباطی، کانال‌ها و کابل‌های ارتباط جهانی زیردریایی را در تنگه هرمز قطع می‌کنیم و رابطه غرب، اروپا و آمریکا را با همه دنیا از بین می‌بریم.

امام جمعه مشهد همچنین با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان گفت: استکبارستیزی از آن روز تاکنون همچنان ادامه دارد و بر شدت آن افزوده شده است. از این رو برای تجلیل از این استکبارستیزی از مردم دعوت می‌کنیم در راهپیمایی ۱۳ آبان حضوری پرشورتر از همیشه داشته باشند.