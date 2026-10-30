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مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران در حاشیه برگزاری نشست دبیران ستاد اقامه نماز شهرستانهای استان تهران افزود: اجرای پویشهای نماز خوانی، توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس و توجه به نیازهای نسل نو، از مهمترین محورهای برنامههای ستاد اقامه نماز استان تهران است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید قوام الدین مهدوی گفت: پویش ایدهپردازی نماز نسل نو ویژه دانش آموزان در قرچک برگزار میشود.
در پایان این نشست از حجتالاسلام روحانی دبیر ستاد اقامه نماز قرچک به دلیل اجرای برنامه های گوناگون در ترویج نماز مدارس و ادارات با اهدای لوحی قدردانی شد.