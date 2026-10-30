پویش ایده‌پردازی نماز نسل نو؛

توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس و توجه به نیازهای دانش آموزان

مدیر ستاد اقامه نماز استان تهران در حاشیه برگزاری نشست دبیران ستاد اقامه نماز شهرستانهای استان تهران افزود: اجرای پویش‌های نماز خوانی، توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس و توجه به نیازهای نسل نو، از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های ستاد اقامه نماز استان تهران است.