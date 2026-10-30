روابط عمومی نیروی دریایی سپاه از حادثه برای دو فروند نفتکش متخلف و توقف آن‌ها در آب‌های جنوبی تنگه هرمز خبر داد.

حادثه برای دو فروند نفتکش متخلف و توقف آن‌ها

حادثه برای دو فروند نفتکش متخلف و توقف آن‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، دو فروند نفتکش متخلف، یکی در محدوده شرق و دیگری در محدوده غرب تنگه هرمز که قصد عبور از مسیر غیرمجاز را داشتند، دچار حادثه و در آب‌های جنوبی تنگه هرمز متوقف شدند.

این دو نفتکش همه سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یابشان را خاموش کرده بودند و با حمایت ارتش تروریست آمریکایی تلاش داشتند از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز خارج شوند؛ پس از چندین هشدار رادیویی و بی‌توجهی این دو نفتکش، وارد منطقه نا ایمن شده، دچار حادثه شدند و در سواحل جنوبی تنگه هرمز متوقف شدند.

توقف و آتش‌سوزی شناورهای متخلف، نتیجه شرارت ارتش تروریست آمریکا و بی‌توجهی و نادیده گرفتن مقررات ایرانی تنگه هرمز است.