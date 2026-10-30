دانش‌آموزان امروز ما به برکت انقلاب اسلامی دارای تحلیل و شناخت صحیح از مسیر حق هستند و آمادگی فداکاری در این راه را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه‌های پیش از نماز جمعه در مصلی بقیه الاعظم در جمع نماز گزاران با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی و یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده با اشاره به اقتدار نیرو‌های مسلح و پیشرفت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان بدانند جمهوری اسلامی برای تمامی محتملات تهدیدآمیز دشمن از جمله حملات به زیرساخت‌ها یا فشار‌های مستمر، روایت های دفاعی مشخص و دکترین موزاییکی منسجمی طراحی کرده است.

وی تاکید کرد: پاسخ‌های متقابل جمهوری اسلامی به گستاخی‌های دشمن نشان داد که توان موشکی و دفاعی ما خواب را از چشم متجاوزان گرفته و رژیم صهیونیستی در عرصه میدانی به معنای واقعی کلمه ضربه فنی شده است.

وی اضافه کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره فرمودند، اگر روزی چالش ما با آمریکا بر سر افشای لانه جاسوسی بود، امروز چالش استکبار با ما بر سر برچیده شدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیااست.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به نخبگان، کشور گفت: در این پیام بر توجه ویژه به علوم پایه و علوم انسانی، مرزشکنی علمی جوانان، تقویت خلاقیت و نوآوری، خوداتکایی و کنشگری مراکز علمی تأکید شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از جوانان خلاق و نخبگان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد، افزود: مسئولان باید برای رفع مشکلات نخبگان اهتمام داشته باشند و زمینه بروز استعداد‌ها و توانمندی‌های آنان را فراهم کنند.

عضوخبر گان رهبری با اشاره به آمار شهدای دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر افزود: از میان ۲۴۰ هزار شهید دفاع مقدس، ۷ هزار شهید زیر ۱۴ سال داریم. همچنین در مواجهات و جنگ‌های اخیر، شهدای دانش‌آموز متعددی از جمله شهدای منطقه کاشان و تهران تقدیم انقلاب شده‌اند که نشان‌دهنده روحیه ایثار و مقاومت در نسل جدید است.

امام جمعه کاشان با یادآوری مناسبت ۱۲ آبان به‌عنوان روز ایثار و شهادت کاشان گفت: در ۱۲ آبان سال ۱۳۷۳، پیکر مطهر ۹۶ شهید تفحص‌شده دفاع مقدس در کاشان تشییع شد.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با تشریح وقایع تاریخی ۱۳ آبان شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض به کاپیتولاسیون، شهادت ۶۵ دانش‌آموز در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ تاکید کرد: تسخیر لانه جاسوسی به تعبیر حضرت امام (ره) «انقلاب دوم» بود، چرا که راه نفوذ و مداخله مستقیم آمریکا را به طور کامل مسدود کرد.