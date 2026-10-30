عضو فرهنگستان علوم پزشکی با تشریح الگوی اجرایی برنامه «تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت» (SDH) در استان سیستان و بلوچستان، بر ضرورت شناسایی نظام‌مند مسائل محلی، اولویت‌بندی مداخلات اجتماعی و ارزیابی مستمر نتایج برای ارتقای سلامت از طریق مشارکت جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا واعظ مهدوی، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، در نشست وبیناری بررسی برنامه «تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت» (SDH)، بر ضرورت گذار از رویکرد‌های سنتی به سمت سلامت جامعه‌محور در استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد.

وی در این نشست با تشریح مراحل اجرایی برنامه SDH، شناسایی دقیق مسائل و متغیر‌های اجتماعی اثرگذار بر سلامت را نخستین گام اساسی دانست. واعظ مهدوی تأکید کرد که در این مسیر، خانه‌های بهداشت، مراکز جامع سلامت و محلات شهری به‌عنوان کانون‌های اصلی شناسایی نیاز‌های جامعه عمل خواهند کرد.

از شناسایی محلی تا اولویت‌بندی مداخلات

عضو فرهنگستان علوم پزشکی با تبیین فرآیند اجرایی این برنامه، توضیح داد که پس از شناسایی جمعیت هدف و آموزش مأمورین، متغیر‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت در سطح محلات به‌صورت نظام‌مند بررسی می‌شوند. وی افزود: «پس از شناسایی این عوامل، بر اساس میزان اهمیت و اثرگذاری، مداخلات اولویت‌بندی شده و با تشکیل کمیته‌های تخصصی، برنامه‌های عملیاتی برای هر منطقه تدوین می‌گردد.»

ارزیابی مستمر و تجلیل از تجربیات موفق

واعظ مهدوی همچنین به اهمیت سنجش نتایج اشاره کرد و گفت: «ارزیابی مداوم مداخلات و اندازه‌گیری مجدد شاخص‌ها، امکان بررسی میزان اثربخشی اقدامات و مقایسه وضعیت پیش و پس از مداخله را فراهم می‌کند.»

وی با اشاره به رویکرد "مردم برای مردم"، از برگزاری سمینار‌هایی برای انتقال تجربیات محلی و مشارکت اجتماعی خبر داد و افزود: «در راستای حمایت از این مسیر، پیش‌بینی شده است که دولت چهاردهم از برترین مداخلات جامعه‌محور تجلیل کرده و جایزه ویژه‌ای را به این دستاورد‌ها اختصاص دهد.»

تداوم مسیر با گزارش‌های نهایی

در پایان، عضو فرهنگستان علوم پزشکی تصریح کرد که اتمام مرحله اول برنامه با تدوین گزارش‌های نهایی و جمع‌بندی اقدامات، مسیر را برای آغاز دور دوم اجرا هموار می‌کند؛ فرایندی که هدف نهایی آن، ارتقای سلامت در استان سیستان و بلوچستان از طریق تقویت مشارکت‌های اجتماعی و مداخله هدفمند در عوامل اجتماعی است.