مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز از آمادگی این مجموعه برای همکاری با شهرداری در مدیریت روان‌آب‌ها و دفع آب‌های سطحی در زمان بارندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عبیداوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی در برابر بارندگی‌ها اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ دستگاه پمپ از طریق خرید و تعمیرات اساسی آماده بهره‌برداری شده و تعدادی پمپ رزرو نیز برای جایگزینی تجهیزات احتمالی آسیب‌دیده در زمان بارندگی در انبارها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: ۱۵۰ تابلوی برق ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب کلان‌شهر اهواز نوسازی شده و ۱۲ اکیپ عملیاتی نیز در مناطق مختلف شهر مشغول فعالیت هستند.

عبیداوی ادامه داد: ۲۰ دستگاه پمپ خودمکش (SP)، تعداد ۱۸ دستگاه جنتکس با مشارکت بخش خصوصی و پیمانکاران و همچنین چهار دستگاه جنتکس متعلق به آبفا پس از اورهال و بازسازی، برای خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی آماده شده‌اند.

مدیرعامل آبفای اهواز با اشاره به اقدامات اصلاحی در شبکه فاضلاب گفت: طی ماه‌های اخیر بیش از پنج کیلومتر از شبکه‌های دارای نقاط ریزشی اصلاح شده و بیش از ۳۰ پروژه علاج‌بخشی با مشارکت شهرداری اهواز، آبفای استان خوزستان و آبفای اهواز در محلات مختلف اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۵ درصد رسیده‌اند، تأکید کرد: تکمیل این طرح‌ها در دستور کار قرار دارد.

عبیداوی با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی در صورت بارش‌های فراتر از حد نرمال و شدید تصریح کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی احتمال بروز آب‌گرفتگی در سطح شهر اهواز وجود داشته باشد، اما هنر و تلاش مجموعه ما این است که میزان و مدت ماندگاری آب‌های سطحی را به حداقل برسانیم.

وی تأکید کرد: خط قرمز ما ورود آب به منازل شهروندان است و تمام تلاش خود را با همکاری سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان به کار خواهیم گرفت تا از بروز چنین اتفاقی جلوگیری کنیم.

مدیرعامل آبفای اهواز در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های خدمات‌رسان خاطرنشان کرد: آبفا خود را جدا از مجموعه شهرداری نمی‌داند و آمادگی دارد در کنار همکاران شهرداری برای کاهش مشکلات شهروندان و مدیریت بهتر شرایط بارندگی همکاری کند