به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به ۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی افزود: دشمنان ما از افزایش قدرت ایران در عرصه‌های اقتصادی، علمی، نظامی، گسترش پیام انقلاب اسلامی در جهان و قدرت انسجام ملی ما ترسیده‌اند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: دشمنان ما متوجه شده‌اند که با تحقق آرمان‌های ایران قوی دیگر نمی‌توانند زورگویی کنند.

امام جمعه بندرعباس گفت: با افزایش قدرت ایران، جبهه مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن، عراق و بسیاری از کشور‌های اسلامی و کشور‌های آمریکای لاتین تقویت شده است.

آیت الله عبادی زاده افزود: اکنون بسیاری از کشور‌های آمریکای لاتین با دریافت پیام انقلاب اسلامی ایران در حال مبارزه با زورگویان هستند.

امام جمعه بندرعباس گفت: دشمن با شکست از ایران قوی تلاش می‌کند با تهدید و با فشار روانی و ترساندن ملت ایران، ضعف‌های خود را جبران کند.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ۸ آبان و آغاز هفته بسیج دانش آموزی گفت: دشمن از شجاعت حسین فهمیده‌ها می‌ترسد.

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آیت الله عبادی زاده افزود: ایجاد روحیه انقلابی، تاب آوری در مقابل دشمن، خودباوری، بردباری، خود باوری و گسترش سبک زندگی اسلامی در دانش آموزان از مهمترین وظایف مربیان و معلمان در مدارس است.

وی گفت: پدران و مادران نیز باید با افزایش ارتباط خود با مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در تربیت نسلی متعهد و انقلابی کوشا باشند.

امام جمعه بندرعباس همچنین با اشاره به ۱۴ آبان و روز فرهنگ عمومی گفت: یکی از مهمترین مشکلات جامعه و جوانان ما، مشکل فرهنگی است که باید از مسیر آموزش و پرورش برطرف کرد.

آیت الله عبادی زاده افزود: اگر مدیران می‌خواهند در هزینه‌ها صرفه جویی کنند و تصمیم‌های درستی بگیرند باید فرهنگ عمومی، روحیه انقلابی و سبک زندگی اسلامی را در خود تقویت کنند.