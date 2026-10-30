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امام جمعه بندرعباس گفت: افزایش قدرت ایران در عرصههای مختلف، راز دشمنی استکبار با ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ آیت الله محمد عبادی زاده در خطبههای نماز جمعه بندرعباس با اشاره به ۱۳ آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی افزود: دشمنان ما از افزایش قدرت ایران در عرصههای اقتصادی، علمی، نظامی، گسترش پیام انقلاب اسلامی در جهان و قدرت انسجام ملی ما ترسیدهاند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: دشمنان ما متوجه شدهاند که با تحقق آرمانهای ایران قوی دیگر نمیتوانند زورگویی کنند.
امام جمعه بندرعباس گفت: با افزایش قدرت ایران، جبهه مقاومت در فلسطین، لبنان، یمن، عراق و بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای آمریکای لاتین تقویت شده است.
آیت الله عبادی زاده افزود: اکنون بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با دریافت پیام انقلاب اسلامی ایران در حال مبارزه با زورگویان هستند.
امام جمعه بندرعباس گفت: دشمن با شکست از ایران قوی تلاش میکند با تهدید و با فشار روانی و ترساندن ملت ایران، ضعفهای خود را جبران کند.
امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ۸ آبان و آغاز هفته بسیج دانش آموزی گفت: دشمن از شجاعت حسین فهمیدهها میترسد.
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آیت الله عبادی زاده افزود: ایجاد روحیه انقلابی، تاب آوری در مقابل دشمن، خودباوری، بردباری، خود باوری و گسترش سبک زندگی اسلامی در دانش آموزان از مهمترین وظایف مربیان و معلمان در مدارس است.
وی گفت: پدران و مادران نیز باید با افزایش ارتباط خود با مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در تربیت نسلی متعهد و انقلابی کوشا باشند.
امام جمعه بندرعباس همچنین با اشاره به ۱۴ آبان و روز فرهنگ عمومی گفت: یکی از مهمترین مشکلات جامعه و جوانان ما، مشکل فرهنگی است که باید از مسیر آموزش و پرورش برطرف کرد.
آیت الله عبادی زاده افزود: اگر مدیران میخواهند در هزینهها صرفه جویی کنند و تصمیمهای درستی بگیرند باید فرهنگ عمومی، روحیه انقلابی و سبک زندگی اسلامی را در خود تقویت کنند.