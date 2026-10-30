نخستین روز رقابت‌های کاراته جایزه بزرگ روسیه از جمعه ۸ آبان‌ماه در مسکو آغاز شد و ۲ نماینده کاتای انفرادی بانوان ایران به دیدار رده بندی راه یافتند.

صادقی و عزتی در آستانه کسب مدال برنز کاراته جایزه بزرگ روسیه

صادقی و عزتی در آستانه کسب مدال برنز کاراته جایزه بزرگ روسیه



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله گروهی کاتای انفرادی بانوان، فاطمه صادقی در گروه پنج ابتدا با نتیجه ۵ بر صفر الکیاندرا لنیک از روسیه را شکست داد، سپس با همین نتیجه مقابل کسنیا کوکاروا از روسیه به برتری رسید و در سومین دیدار نیز با نتیجه ۵ بر صفر میلنا رولیا از بلاروس را مغلوب کرد تا با سه پیروزی راهی مرحله حذفی شود.

سپیده امینی در گروه شش، با نتیجه ۴ بر یک پیمشینا از روسیه را شکست داد و در دومین مبارزه نیز با همین نتیجه از سد پرمینوا دیگر نماینده روسیه گذشت. او در سومین دیدار خود با نتیجه ۵ بر صفر هاما از عراق را مغلوب کرد و با سه پیروزی به مرحله حذفی صعود کرد.

زینب‌السادات حسینی در گروه دو، ابتدا با نتیجه ۵ بر صفر والادلنا از قزاقستان و سپس با همین نتیجه پالینا از بلاروس را شکست داد، اما در سومین مبارزه با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب ادرینا ویالوا از روسیه شد. حسینی با قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه از صعود به مرحله حذفی بازماند.

ملیکا عزتی نیز در گروه سه، با نتایج مشابه ۵ بر صفر مقابل مونسیچا از تایلند، انجلینا از روسیه و صوفیا از بلاروس به پیروزی رسید و با سه برد راهی مرحله حذفی شد.

در مرحله یک‌چهارم نهایی، فاطمه صادقی با نتیجه ۴ بر یک سپیده امینی را شکست داد و ملیکا عزتی نیز با نتیجه ۳ بر ۲ از سد پولینا نماینده روسیه گذشت تا دو نماینده ایران به نیمه‌نهایی راه یابند.

در این مرحله، صادقی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل زاسکیا پوتری از اندونزی شکست خورد و عزتی نیز با نتیجه ۴ بر یک مقابل پاولا گارسیا از اسپانیا مغلوب شد.

به این ترتیب، فاطمه صادقی و ملیکا عزتی از رسیدن به فینال بازماندند و روز یکشنبه برای کسب مدال برنز به روی تاتامی می‌روند. سپیده امینی نیز با شکست در مرحله یک‌چهارم نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت.