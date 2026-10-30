امام جمعه یاسوج بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، درس‌آموزی از حوادث گذشته و برخورد قاطع و قانونی با هرگونه قصور و تخلف مدیریتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه یاسوج در خطبه‌های نماز این هفته یاسوج با گرامیداشت هشتم آبان سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده نوجوان ۱۳ ساله بسیجی گفت: در هفته بسیج دانش‌آموزی تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال روحیه بصیرت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری به نسل نوجوان ضروری است.

آیت الله حسینی با اشاره به حضور نوجوانان و جوانان در همه عرصه های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در این مسیر اضافه کرد: نقش خانواده‌ها در تربیت چنین فرزندانی قابل تحسین است که با وجود سن کم با آگاهی و شجاعت در میدان حاضر شدند و جان خود را در راه خدا اسلام و میهن فدا کردند

امام جمعه یاسوج همچنین با اشاره به مناسبت روز یکشنبه دهم آبان سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی گفت: ایشان نخستین شهید محراب در سال ۱۳۵۸ بود به دست گروهک منافقین است.

وی با بیان اینکه ترور‌های منافقین تنها به شخصیت‌های برجسته محدود نبود افزود: :اقشار مختلف مردم از بازاریان و شهروندان عادی تا مسئولان و شخصیت‌های دینی و اداری هدف این گروه بود و شمار شهدای ترور کشور حدود ۱۷ هزار نفر است و ریشه این جنایات در حمایت‌های استکبار و استعمار است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به واقعه ۱۳ آبان ۱۳۵۷ ادامه داد: در این روز دانش‌آموزان و مردم در اعتراض به رژیم پهلوی به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند، اما نیرو‌های مسلح رژیم آنان را به گلوله بستند و در این واقعه تعداد زیادی شهید و مجروح شدند.

وی از زمینه‌های تسخیر سفارت آمریکا گفت: پس از فرار شاه از ایران و پناه بردن او به آمریکا و ادامه دخالت‌های این کشور در امور داخلی ایران نگرانی‌ها درباره توطئه‌ها و زمینه‌سازی برای کودتا علیه انقلاب نوپای اسلامی را افزایش داده بود و همین موضوع زمینه تسخیر سفارت آمریکا شد.

آیت‌الله حسینی با اشاره به اینکه در جریان این واقعه حدود ۵۲ نفر از کارکنان و افراد حاضر در سفارت آمریکا به گروگان گرفته شدند گفت: این افراد پس از حدود ۴۴۴ روز و در چارچوب توافقات صورت‌گرفته آزاد شدند توافقاتی که آمریکا به تعهدات خود در آن پایبند نماند.

وی اضافه کرد: آمریکا جریانی مستکبر است که در طول تاریخ از پذیرش حق و تبعیت از تعهدات و قرارداد‌های بین‌المللی به‌ویژه در مواردی که منافعش را محدود کند سر باز زده است.

امام جمعه یاسوج با اشاره به نقش آمریکا در جنگ‌ها مداخلات سیاسی و اقتصادی و غارت ثروت ملت‌ها اضافه کرد: این کشور در طول سال‌ها از ابزار‌های مختلف برای اعمال فشار بر ملت‌ها استفاده کرده است.

آیت‌الله حسینی بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدید‌های آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: شهادت رهبر فرماندهان و برخی مسئولان ارشد کشور را از نشانه‌های عبور دشمن از خطوط قرمز است و نباید به دشمن اعتماد کرد.

وی گفت: هدف دشمن تنها محدود به اقدامات نظامی نبوده بلکه ساقط کردن نظام تجزیه کشور تضعیف ایران و از بین بردن هویت و عزت ایرانی را نیز دنبال می‌کند.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه دشمن در دستیابی به برخی اهداف خود از جمله شکست کامل نظام و تجزیه کشور ناکام مانده است گفت: نباید از تهدید‌ها پیام‌ها و تحرکات دشمن غافل شد چراکه دشمن همچنان در انتظار فرصتی برای وارد کردن ضربه جدید و ترور مسئولان ارشد و فرماندهان کشور است.

آیت‌الله حسینی در ادامه نسبت به تکرار اشتباهات امنیتی گذشته هشدار داد و با طرح این پرسش که چرا مسئولان و فرماندهان در شرایط تهدید و جنگی در یک مکان گرد هم می‌آیند بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های حفاظت و تأمین امنیت مسئولان تأکید کرد.

وی با اشاره به حمله موشکی به بیت رهبری و شهادت رهبر و فرماندهان کشور گفت: چرا از تجربه‌های گذشته درس گرفته نمی‌شود و چرا برخی خطا‌های امنیتی همچنان تکرار می‌شوند.

امام جمعه یاسوج یکی از مشکلات جدی کشور را پنهان کردن خطا‌ها و پاسخگو نبودن مسئولان دانست و تاکید کرد: قرار نیست تنها در صورت اثبات خطای عمدی مسئولان پاسخگو باشند بلکه خطا‌های سهوی امنیتی نیز باید بررسی شوند و مسئولان مربوطه در قبال آن پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه آمریکا در برابر ایران هیچ تعارفی نداشته است گفت: اقدامات این کشور در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای، ترور، کودتا و عیره بوده و حمله به عالی‌ترین مقام کشور نشان می‌دهد که دشمن هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیست.