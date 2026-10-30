به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشه ها و خروجی مدلهای عددی پیش یابی و با عبور امواج ضعیف با دامنه کوتاه از جو استان تا اواسط هفته پیش رو به تناوب افزایش ابر و گاهی وزش باد قابل پیش بینی است .

لطفی با بیان اینکه دراین مدت احتمال بارش خفیف دراین مدت وجود دارد، افزود: به تدریج از سه شنبه و در صورت تثبیت نقشه ها با تقویت ناپایداریها تا اواخر هفته ضمن افزایش متناوب ابر ، وزش تند باد ، وقوع رگبار و رعد و برق برای برخی مناطق استان قابل پیش بینی است.

وی گفت: دمای هوا هم تا روز دوشنبه بطور نسبی افزایش می یابد و هوا دراین بازه زمانی تا حدودی گرمتر خواهد شد.