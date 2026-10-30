استاندار قزوین، گفت: پروژه انتقال آب از سد طالقان با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان و با همکاری اوقاف و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) در حال اجراست و یکی از ۱۰ طرح پیشران کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، در نشست شورای عالی راهبردی استان با تأکید بر اینکه تأمین آب شرب اولویت نخست استان قرار دارد، افزود: مدل تأمین مالی و اجرای این پروژه به الگویی در کشور تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که وزیر نیرو نیز بر استفاده از این شیوه در اجرای سایر پروژه‌های بزرگ زیرساختی تأکید کرده است.

وی با اشاره به پیگیری مستمر این طرح اظهار کرد: برای تسریع در اجرای پروژه، ماهانه یک‌بار به‌صورت ویژه از روند پیشرفت آن بازدید و مسائل اجرایی پیگیری می‌شود.

استاندار با بیان اینکه آب شرب قزوین در حال حاضر از چاه‌ها تأمین می‌شود، تأکید کرد: برای جلوگیری از بروز چالش تأمین آب در سال ۱۴۰۶، هدف‌گذاری کرده‌ایم آب طالقان تا پایان امسال به مهرگان و تا پایان دولت به شهر قزوین برسد.

نوذری خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، حدود ۷۰ درصد جمعیت قزوین از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد و گام مهمی در تأمین پایدار آب شرب مردم برداشته می‌شود.