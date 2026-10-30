برخورد دو خودروی سواری در جاده قدیم کاشان ـ قم؛ ۲ کشته و ۴ مصدوم به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از وقوع تصادف مرگبار دو دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۵ جاده قدیم کاشان ـ قم خبر داد که دو فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

روح‌الله فدائی افزود: ساعت ۱۱:۴۹ امروز، وقوع این حادثه به ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه ۳ کاشان به همراه تیم آتش‌نشانی شهر مشکات به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشان علاوه بر ایمن‌سازی صحنه و پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی، عملیات رهاسازی افراد محبوس در خودروها، شامل فوت‌شدگان و مصدومان را انجام دادند.

در این حادثه، نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ اقدامات امدادی و انتقال مصدومان را بر عهده داشتند و عوامل پلیس راه نیز با مدیریت ترافیک و بررسی صحنه، اقدامات لازم را انجام دادند.