به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ جانبازان در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هماهنگی قضائی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی، ۸۹۹ کیسه ۵ کیلویی کود شیمیایی قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف، یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.