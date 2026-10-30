اعضای یک باند سه‌نفره که با خودروی دارای پلاک مخدوش در قم اقدام به سرقت قطعات و محتویات خودرو‌ها می‌کردند، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند و ۱۰ فقره سرقت از این باند کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو در استان، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، هویت اعضای این باند را شناسایی کردند.

وی افزود: اعضای این باند سه‌نفره با استفاده از یک دستگاه خودروی سمند سورن با پلاک مخدوش، اقدام به سرقت محتویات و قطعات خودرو‌ها می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم ادامه داد: با پیگیری مستمر کارآگاهان، متهم اصلی پس از هماهنگی با مقام قضایی در محل سکونتش دستگیر شد و خودروی مورد استفاده در سرقت‌ها نیز کشف شد.

سرهنگ عباسعلی‌پور گفت: در ادامه این عملیات، دو نفر از همدستان متهم و دو نفر از مالخران نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو افزود: اموال مسروقه نیز از متهمان کشف شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و همدستان احتمالی این باند ادامه دارد.