به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: با ورود این واحدها به چرخه تولید اشتغال‌زایی برای ۷۸۴ نفر محقق شد.

یادگار احمدی افزود: میزان سرمایه‌گذاری مجدد در این ۲۱ واحد احیا شده، بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد ریال بود

به گفته وی ، تامین مالی ، تعیین تکلیف مسائل بانکی و مشکلات گمرکی اصلی‌ترین چالش‌های واحدهای صنعتی استان سمنان بوده است .

وی با اشاره به نقش کارگروه رفع موانع تولید برای رفع مشکلات فضای کسب‌وکار بخاطرنشان کرد: این کارگروه در یک سال گذشته ۷۰۵ مصوبه داشت که ۵۱۹ مصوبه با موفقیت اجرایی شده و ۱۸۶ مصوبه نیز در مرحله اجرا قرار دارند.