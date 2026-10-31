کتاب چشم‌های نرم روشن با موضوع زندگی و خاطرات شهید محمدعلی صادقی، با حضور خانواده و همرزمان این شهید در کتابخانه عمومی محله دهنو شهر مبارکه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان مبارکه گفت: این کتاب به قلم زهرا صادقی، خواهر شهید، در قالب داستان روایی و در ۹۰ صفحه به نگارش درآمده و در مرحله نخست با شمارگان هزار نسخه چاپ و منتشر شده است.

قربان‌پور افزود: شهید محمدعلی صادقی شهریور سال ۱۳۴۲ در محله دهنو شهر مبارکه متولد شد و دوم فروردین سال ۱۳۶۱، در ۱۹ سالگی و در جریان عملیات فتح‌المبین به شهادت رسید.

کتاب چشم‌های نرم روشنروایتی از زندگی این شهید است که با هدف معرفی سیره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به رشته تحریر درآمده است.