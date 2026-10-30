معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از کارخانه نگازصنعت در شهرستان باوی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با هدف آشنایی با ظرفیت‌های صنعتی، توانمندی‌های مهندسی و تجهیزات تخصصی کارخانه نگازصنعت در شهرستان باوی در زمینه ساخت سازه‌های فلزی و اجرای طرح های عمرانی بازدید کرد.

شرکت نگازصنعت با بیش از پنج دهه سابقه فعالیت صنعتی، در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، نیروگاهی، نیشکر و پروژه‌های عمرانی فعالیت دارد.

کارخانه این مجموعه در شهرستان باوی، در زمینی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع و با ۸ هزار مترمربع فضای سرپوشیده صنعتی، مجهز به شش دستگاه جرثقیل سقفی ۴۰ تنی و تجهیزات پیشرفته برش، خم‌کاری، نورد و جوشکاری است.

در جریان این بازدید، بهنام سردابی، مدیر کارخانه و رئیس هیئت‌مدیره و بهزاد سردابی، مدیرعامل نگازصنعت، به تشریح ظرفیت‌ها، سوابق و توانمندی‌های فنی و اجرایی این مجموعه پرداختند.

همچنین پاپی‌زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت پروژه پل میانرود دزفول، درباره ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های داخلی در اجرای طرح‌های عمرانی سخن گفت.

پل میانرود دزفول با طول تقریبی ۴۵۰ متر و عرض حدود ۱۵ متر، از پروژه‌های در دست اجرای این مجموعه است.

بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز در جریان این بازدید، از بخش‌های مختلف کارخانه و ظرفیت‌های فنی و صنعتی آن بازدید کرد.

پل شهدای خدمت خرمشهر با طول تقریبی ۵۳۰ متر و عرض حدود ۳۰ متر نیز از دیگر پروژه‌های تکمیل‌شده معرفی‌شده این مجموعه است.

تقویت توان تولید داخل و استفاده از ظرفیت شرکت‌های مهندسی و صنعتی کشور، از الزامات توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی است.