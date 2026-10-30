تجهیزات و فناوری‌های ایرانی مرتبط با فرایند‌های استخراج و فرآوری معدن در نخستین نمایشگاه بین‌المللی معادن افغانستان ارائه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، دستاوردها، تجهیزات و فناوری‌های ایرانی مرتبط با فرایند‌های استخراج و فرآوری معدن در نخستین نمایشگاه بین‌المللی معادن افغانستان ارائه شد.

شرکت‌هایی که هم سازنده تجهیزات استخراج و اکتشاف معدن هستند و هم به طرف‌های افغانستانی برنامه‌های آموزشی در بخش معدن ارائه می‌کنند.

وزیر صنعت و تجارت افغانستان با حضور در غرفه‌های ایرانی به تمایل افغانستان در بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش معدن ایران اشاره کرد.

سازمان نظام مهندسی معدن ایران هم چند سالی است در افغانستان فعالیت می‌کند که در این نمایشگاه هم غرفه‌ای داشت.

نماینده افغانستانی در سازمان نظام مهندسی معدن ایران هم تجارب ایران را، کارگشای فعالیت‌های معدنی افغانستان خواند.

هم اکنون در افغانستان حدود هزار معدن فعال و غیرفعال وجود دارد که ظرفیتی بکر برای متخصصان، سرمایه گذاران و فعالان عرصه صنعت معدن ایران به محسوب می‌شود.