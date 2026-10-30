به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در خطبه‌های نماز جمعه همدان با اشاره به حضور خود در جمع رزمندگان مستقر در نقطه صفر مرزی گفت: نیرو‌های سپاه، ارتش، بسیج و مجموعه‌های مردمی با وجود شرایط دشوار و امکانات محدود، با انگیزه و آمادگی از مرز‌های کشور حفاظت می‌کنند.

وی با قدردانی از تلاش رزمندگان افزود: در مناطق مرزی، نیرو‌هایی از اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر حضور دارند و با وجود تفاوت زبان، گویش و سلیقه، در دفاع از ایران و مقاومت در برابر دشمن اشتراک نظر دارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، حضور مردم در اجتماعات و میدان‌ها را پشتوانه و دلگرمی رزمندگان دانست و خواستار تداوم این حضور شد.

امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند مذاکرات و تحولات دیپلماتیک، با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر طرف مقابل گفت: حمله به ایران در حالی صورت گرفت که فعالیت‌های هسته‌ای کشور در چارچوب حقوق بین‌المللی و تحت نظارت آژانس انجام می‌شد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با بیان اینکه نمی‌توان به وعده‌ها و اقدامات طرف مقابل اعتماد کرد، افزود: واقعیت‌های عرصه بین‌الملل نشان می‌دهد تا زمانی که سیاست‌های سلطه‌طلبانه وجود دارد، حفظ امنیت و استقلال کشور بدون برخورداری از قدرت و آمادگی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر قوی شدن کشور تصریح کرد: ایران برای صیانت از آرمان‌ها، استقلال و امنیت خود باید در عرصه‌های مختلف قدرت ملی را تقویت کند.

امام جمعه همدان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل مختلف کشور گفت: اگرچه در شرایط جنگی، اولویت نخست دفاع از کشور است، اما این شرایط نباید موجب غفلت از اقتصاد، معیشت مردم، خانواده و مسائل فرهنگی شود.

وی افزود: مسئولان باید در کنار رسیدگی به مشکلات اقتصادی، نسبت به حفظ بنیان خانواده، عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی جامعه نیز توجه و نظارت جدی داشته باشند؛ چرا که مدیریت صحیح، نگاهی جامع به همه نیاز‌های جامعه دارد.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش شهید ماکان نصیری در استان همدان گفت: در مدت ۱۰ روز، ۲۰ هزار دانش‌آموز برای عضویت در بسیج ثبت‌نام کردند.

وی این میزان مشارکت را قابل توجه دانست و با تبریک هفته دانش‌آموز، بر اهمیت توجه به ظرفیت و نقش نسل نوجوان در فعالیت‌های اجتماعی و مردمی تأکید کرد.

مسائل فرهنگی استان‌ها باید متناسب با شرایط و نیاز‌های هر منطقه بررسی شود

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته همدان، با اشاره به وظایف مجلس در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین، گفت: بررسی مسائل فرهنگی استان‌های مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی، اجتماعی و ویژگی‌های بومی هر منطقه در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات فرهنگی استان‌ها یکسان نیست، افزود: برای برنامه‌ریزی مؤثر و تدوین قوانین کاربردی، باید نیاز‌ها و ظرفیت‌های هر استان به‌صورت جداگانه بررسی شود تا قوانین متناسب با شرایط واقعی مناطق تدوین و اجرا شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری، تأخیر در ازدواج، افزایش هزینه‌های زندگی و رواج تک‌فرزندی را از جمله مسائل مهم اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه به این موضوعات در قانون‌گذاری و حمایت از خانواده تأکید کرد.

آقاتهرانی همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی و تربیت نسل جوان، گفت: مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، از ضرورت‌های فرهنگی جامعه است و خانواده‌ها نیز باید در کنار نهاد‌های مسئول، نسبت به تربیت و هدایت فرزندان خود احساس مسئولیت کنند.

وی با تأکید بر نقش خانواده در انتقال ارزش‌های دینی و اخلاقی به نسل آینده افزود: آشنایی فرزندان با قرآن، مسجد و آموزه‌های دینی باید از محیط خانواده آغاز شود و والدین با ایجاد فضای صمیمی و سالم در خانه، زمینه تربیت صحیح فرزندان را فراهم کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، همچنین با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، خواستار توجه خانواده‌ها و نهاد‌های فرهنگی به ترویج ارزش‌های دینی و اجتماعی شد.

آقاتهرانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تهدید‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت اقتدار ملی و توجه به نقش رهبری در حفظ انسجام و امنیت کشور تأکید کرد.