تاریخچه حفاظت از محیط زیست در استان یزد، روایت تلاش انسان‌هایی است که در دل کویر، پاسداری از حیات را رسالت خود دانستند؛ مردان و زنانی که در گذر سال‌ها، با عشق، تعهد و مسئولیت‌پذیری، برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی این سرزمین گام برداشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، از روز‌های آغازین شکل‌گیری تشکیلات حفاظت محیط زیست در استان، تا امروز که صیانت از تنوع زیستی، حیات وحش و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی اهمیتی دوچندان یافته است، تلاش پیشکسوتان این عرصه، بخشی ارزشمند از هویت و تاریخ محیط زیست یزد را شکل داده است.

هر تجربه، هر خاطره، هر مأموریت و هر تصمیم، بخشی از گنجینه‌ای است که در حافظه پیشکسوتان و بازنشستگان این مجموعه جای دارد؛ گنجینه‌ای از دانش میدانی، تجربه‌های مدیریتی، دشواری‌های حفاظت و درس‌هایی که در هیچ کتابی به‌طور کامل ثبت نشده‌اند.

روایت پیشکسوتان، روایت روز‌هایی است که حفاظت از طبیعت، با امکانات محدود، اما اراده‌ای استوار دنبال می‌شد؛ روایت پاسداری از زیستگاه‌ها، مقابله با تخلفات، حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش و تلاش برای نهادینه‌کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست.

این گنجینه شفاهی، پلی است میان دیروز و امروز؛ پیوندی میان تجربه و تخصص، خاطره و مستند، پیشکسوت و نسل جوان.

ما باور داریم که هیچ تجربه ارزشمندی نباید در گذر زمان فراموش شود و هیچ بخشی از تاریخ حفاظت از طبیعت نباید ناگفته باقی بماند.

امروز، با ثبت روایت‌ها و خاطرات بازنشستگان محیط زیست استان یزد، می‌کوشیم چراغی برای راه آینده روشن کنیم؛ تا آیندگان بدانند حفاظت از طبیعت این سرزمین، حاصل سال‌ها تلاش، فداکاری، دانش و تعهد انسان‌هایی است که طبیعت را امانتی برای نسل‌های بعد می‌دانستند.

روایت سبز آنان، میراث ماندگار ماست؛ میراثی که باید شنیده شود، ثبت شود و به نسل‌های آینده برسد.